Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника "Охотник"
Источник изображения: instagram.com/fighter_bomber_
В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника "Охотник".
Фото опубликовал пользователь Twitter @reutersanders. На фото видны несколько истребителей Су-57 и рядом с ними – БПЛА "Охотник". Судя по фото, по размерам он сопоставим с боевым самолетом.
this 20x15m UAV could be the first image of the Okhotnik (Hunter)-B. pic.twitter.com/s0l3a7boX0
- rambo54 (@reutersanders) 20 мая 2019 г.
В марте сообщалось, что первый полет российского ударного беспилотника "Охотник" компании "Сухой" пройдет в 2019 году. При этом ранее, по сообщениям источника, системы БПЛА проходили испытания на истребителе Су-57 из-за задержки летных испытаний самого беспилотника.
Сергей Гурьянов
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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