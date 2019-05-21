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21.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника "Охотник"

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Источник изображения: instagram.com/fighter_bomber_

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника "Охотник".

Фото опубликовал пользователь Twitter @reutersanders. На фото видны несколько истребителей Су-57 и рядом с ними – БПЛА "Охотник". Судя по фото, по размерам он сопоставим с боевым самолетом.


В марте сообщалось, что первый полет российского ударного беспилотника "Охотник" компании "Сухой" пройдет в 2019 году. При этом ранее, по сообщениям источника, системы БПЛА проходили испытания на истребителе Су-57 из-за задержки летных испытаний самого беспилотника.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
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