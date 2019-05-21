Войти
21.05.2019
Военно-промышленный курьер

Сформирован экипаж третьего "Александрита"

362
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж нового тральщика "Владимир Емельянов" проекта 12700 (шифр "Александрит"), укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным Mil.Press Flot , корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" заложили 20 апреля 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету тральщиком проекта 12700 после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Однако позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате которого сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России.

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов" введут в строй к концу 2018 года. В начале апреля 2019 года пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что спуск корабля на воду запланирован на конец второго квартала 2019 года.

Позднее стало известно, что сдачу корабля перенесли на начало 2020 года.

Тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
пр. 12700
Похожие новости
21.09.2018
Тральщик "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания
04.06.2018
"Александрит" спасет Крым от минной угрозы
26.04.2018
Третий по счету и второй серийный. В Петербурге спустили на воду тральщик "Иван Антонов"
21.03.2018
Экипаж стеклопластикового тральщика "Иван Антонов" прибыл на обучение в Петербург
13.06.2017
Для ВМФ России планируется построить 40 минно-тральных кораблей нового поколения проекта 12700
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 09:55
  • 16
Блог ВПК.Name – проверено на себе.
  • 21.05 08:56
  • 46
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 21.05 08:52
  • 1
Киргизия призывает партнеров по ОДКБ расширять сотрудничество с другими организациями - спикер парламента
  • 21.05 08:35
  • 5
Эксперт: России нужны свои вертолетоносцы для переброски больших групп войск
  • 21.05 08:28
  • 1
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 21.05 08:27
  • 1
В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт
  • 21.05 07:27
  • 4
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 21.05 07:08
  • 61
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 21.05 06:35
  • 1
На вооружение российской армии поступила первая бригада "Торнадо-С"
  • 21.05 06:29
  • 1
Обновленный ЗРК "Сосна" покажут на "Армии-2019"
  • 21.05 06:22
  • 1
Четыре ударных Ми-24П поступили в бригаду армейской авиации ЦВО
  • 21.05 06:12
  • 1
Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек
  • 21.05 06:11
  • 1
Полет F-22 показали изнутри "Хищника"
  • 21.05 05:05
  • 86
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 21.05 04:55
  • 2
ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"