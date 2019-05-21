Сформирован экипаж третьего "Александрита"

Экипаж нового тральщика "Владимир Емельянов" проекта 12700 (шифр "Александрит"), укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным Mil.Press Flot , корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" заложили 20 апреля 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету тральщиком проекта 12700 после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Однако позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате которого сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России.

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов" введут в строй к концу 2018 года. В начале апреля 2019 года пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что спуск корабля на воду запланирован на конец второго квартала 2019 года.

Позднее стало известно, что сдачу корабля перенесли на начало 2020 года.

Тральщики проекта 12700 водоизмещением около 890 тонн и скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.