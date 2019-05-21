США сгущают тучи над Персидским заливом

Соединенные Штаты совместно с арабскими странами Персидского залива приступили к проведению совместных "расширенных патрулей" в указанной морской акватории.

Об этом со ссылкой на заявление командования 5-го оперативного флота ВМС США со штабом базирования в Бахрейне (в зону ответственности входит Ближний Восток) передаёт иранский англоязычный канал Press TV.

"Расширенные патрули", по данным ВМС США в регионе, стартовали ещё 18 мая. Согласно информации, операции сил США и стран региона направлены на "усиление координации друг с другом в поддержку регионального военно-морского сотрудничества и обеспечение безопасности на море".

"Как было решено на прошлой неделе на встрече в штаб-квартире 5-го флота США в Манаме, корабли стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - как военные флоты, так и береговая охрана - работают в тесной координации друг с другом и с военно-морскими силами США", - говорится в заявлении.