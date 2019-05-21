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21.05.2019
Военно-промышленный курьер

ВМС Индии провели пуск зенитных ракет средней дальности

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС Индии провели успешный совместный пуск зенитных ракет средней дальности MR-SAM.

Как сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на Naval News,  испытания прошли у западного побережья, в них задействовали эсминцы "Кочи" и "Ченнаи" класса "Калькутта". Запущенные с обоих кораблей ракеты контролировались на всей траектории полета с одного из них. Помимо специалистов Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) к тестам привлекли представителей израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI), участвовавшей в разработке противоракет.

"Совместный успешный запуск свидетельствует, что ВМС Индии присоединились к избранной группе военно-морских сил, которые обладают управляемым противоракетным оружием средней дальности. Эта возможность значительно повышает боевую эффективность флота, обеспечивая тактическое превосходство над потенциальными противниками", – заявили в Минобороны Индии.

Ракета MR-SAM создана в Лаборатории исследований и разработок DRDO, расположенной в Хайдарабаде, в сотрудничестве с IAI на базе израильской системы ПВО "Барак-8".

"Барак-8" представляет собой комплекс, предназначенный для одновременного обнаружения и поражения широкого спектра воздушных угроз, включая летательные аппараты, крылатые ракеты и ракеты класса "поверхность–поверхность" в секторе 360 градусов на малой и средней дальности в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Серийное производство ракет MRSAM обеспечивает индийская компания Bharat Dynamics Limited.

ВМС Индии намерены включить ракеты MR-SAM в состав вооружения не только эсминцев класса "Калькутта", но и будущих семи фрегатов класса 17A, первый из которых заложили в декабре 2017 года.

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Страны
Израиль
Индия
Продукция
Barak-8
Компании
DRDO
IAI
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