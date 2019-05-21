Войти
21.05.2019
WarSpot

Парад немецких "полугусей"

385
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Подборка редкой техники, участвующей в фестивале Militracks 2019 в нидерландском Оверлоне

Гусеничный движитель, обеспечивая по сравнению с более традиционным колесом повышенную проходимость, быстро завоевал популярность у конструкторов военной техники. Не удивительно, что к началу Второй мировой войны ставивший во главу угла мобильность вермахт использовал гусеничную и полугусеничную технику особенно широко. Машины, построенные по последней схеме сочетали в себе управляемость на уровне колесных машин и проходимость гусеничных, уступая в то же время последним в уязвимости от огня противника. Поэтому по полугусеничной схеме изготавливались бронетранспортеры и тягачи.



На ежегодном слёте любителей бронетехники в нидерландском Оверлоне, проходящем в эти майские дни, состоялся импровизированный парад целой коллекции немецких полугусеничных тягачей, представляющей почти все их серийные образцы — от миниатюрного "Кеттенкрада" Sd.Kfz. 2 до многотонных махин типа Sd.Kfz. 9 и других. Ролик снят на месте событий Юрием Пашолоком.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Похожие новости
16.10.2018
Операция "Единый трезубец": схватка за Арктику только начинается
05.10.2018
Страны НАТО начнут совместную разработку морского беспилотника
19.05.2015
Вооруженные силы Финляндии получили первую партию танков «Леопард-2A6»
28.03.2012
FIDAE-2012: ВВС Чили намерены начать программу приобретения реактивных УТС/УБС
06.09.2007
Самый мощный двигатель семейства RTM322 для вертолета NH-90 получил сертификат
05.07.2007
НАТО ЗАКУПИТ C-17
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 09:55
  • 16
Блог ВПК.Name – проверено на себе.
  • 21.05 08:56
  • 46
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 21.05 08:52
  • 1
Киргизия призывает партнеров по ОДКБ расширять сотрудничество с другими организациями - спикер парламента
  • 21.05 08:35
  • 5
Эксперт: России нужны свои вертолетоносцы для переброски больших групп войск
  • 21.05 08:28
  • 1
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 21.05 08:27
  • 1
В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт
  • 21.05 07:27
  • 4
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 21.05 07:08
  • 61
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 21.05 06:35
  • 1
На вооружение российской армии поступила первая бригада "Торнадо-С"
  • 21.05 06:29
  • 1
Обновленный ЗРК "Сосна" покажут на "Армии-2019"
  • 21.05 06:22
  • 1
Четыре ударных Ми-24П поступили в бригаду армейской авиации ЦВО
  • 21.05 06:12
  • 1
Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек
  • 21.05 06:11
  • 1
Полет F-22 показали изнутри "Хищника"
  • 21.05 05:05
  • 86
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 21.05 04:55
  • 2
ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"