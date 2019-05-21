Парад немецких "полугусей"

Подборка редкой техники, участвующей в фестивале Militracks 2019 в нидерландском Оверлоне

Гусеничный движитель, обеспечивая по сравнению с более традиционным колесом повышенную проходимость, быстро завоевал популярность у конструкторов военной техники. Не удивительно, что к началу Второй мировой войны ставивший во главу угла мобильность вермахт использовал гусеничную и полугусеничную технику особенно широко. Машины, построенные по последней схеме сочетали в себе управляемость на уровне колесных машин и проходимость гусеничных, уступая в то же время последним в уязвимости от огня противника. Поэтому по полугусеничной схеме изготавливались бронетранспортеры и тягачи.

На ежегодном слёте любителей бронетехники в нидерландском Оверлоне, проходящем в эти майские дни, состоялся импровизированный парад целой коллекции немецких полугусеничных тягачей, представляющей почти все их серийные образцы — от миниатюрного "Кеттенкрада" Sd.Kfz. 2 до многотонных махин типа Sd.Kfz. 9 и других. Ролик снят на месте событий Юрием Пашолоком.