Шесть снарядов: террористы попытались атаковать "Хмеймим"

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

Террористы попытались совершить атаку на российскую военную авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Для этого они выпустили шесть реактивных снарядов, которые были отражены дежурными средствами ПВО. Правительственные войска перестали вести огонь еще 18 мая, но вооруженные нападения со стороны боевиков все еще продолжаются.

Запрещенная в России террористическая организация "Джабхат ан-Нусра" 19 мая в очередной раз попыталась напасть на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. В ходе данной операции они использовали реактивную систему залпового огня (РЗСО), но дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, в результате чего огневая точка боевиков была уничтожена, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Около 20:00 в воскресенье с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", - отметили в вдомстве.

Несостоявшаяся попытка нападения не нанесла авиабазе никаких разрушений, пострадавших также нет. На данный момент "Хмеймим" продолжает функционирование в штатном режиме.

"Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафр-Нобль провинции Идлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен", - уточнили в военном министерстве.

Тем временем, российские средства ПВО обнаружили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов, приближавшихся к авиабазе с северного и северо-восточного направлений. Но все дроны в итоге были уничтожены этими же ПВО на значительном удалении от места базирования российской армии.

Несмотря на то что с 18 мая Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики полностью прекратили вести огонь, террористы "Джабхат ан-Нусры" в идлибской зоне деэсклации по-прежнему продолжают осуществлять провокации и обстрелы.

Боевики выбирают "Хмеймим" в качестве цели довольно часто. В очередной раз они попытались обстрелять авиабазу 8 мая, сообщал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин. Он уточнил, что, в целом, в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов, но все они были сбиты дежурными средствами ПВО.

Обстрел, по информации российских военных, осуществлялся с двух огневых позиций. "Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены", - подчеркнул он.

Всего двумя днями ранее он сообщал о новой попытке обстрела авиабазы боевиками с применением систем залпового огня. Купчишин отметил, что всего было совершено два нападения, и оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия в идлибской зоне деэскалации.

"Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с применением беспилотника", - сказал он, уточнив, что обстрелы были отражены дежурными силами ПВО и не повлекли за собой жертв и разрушений.

До этого попытка обстрела "Хмеймима" со стороны боевиков состоялась 2 мая. По словам Купчишина, атака велась со стороны "боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика". Все обстрелы, как он отметил, были отражены. Разрушений и пострадавших, опять же, не было.

Накануне этого он сообщил, что за апрель боевики 12 раз пытались обстрелять "Хмеймим".

Купчишин пояснил, что попытки обстрела продолжаются со стороны находящихся в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований. Причем террористы пытаются атаковать не только российскую авиабазу, но и позиции сирийских правительственных войск в Латакии.

По его словам, террористы пытались провести атаки, используя РСЗО и дроны, но все обстрелы были отражены. "Из западных районов указанной зоны с начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов - восемь", - указал генерал, подчеркнув, что ущерба объектам базы в результате инцидентов не было. Он отметил, что российским военным удалось уничтожить 12 беспилотников нападавших боевиков.

Идлиб на сегодняшний день остается последним оплотом террористов и незаконных вооруженных бандформирований в Сирии. Согласно информации российского Генштаба, большая часть зоны деэскалации находится под контролем боевиков запрещенной в России "ан-Нусры". Правительственные войска президента страны Башара Асада практически не контролируют эту территорию.

В середине месяца заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков сообщал, что Россия заблокировала заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии, потому что подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуацию в сирийской провинции.

Дипломат призвал западных партнеров перед началом изучений каких-либо документов признать, что в Идлибе "хозяйничает" запрещенная в России террористическая группировка.

"Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле", - подчеркнул Сафронков.

Лидия Мисник