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21.05.2019
Российская газета

МВД России подсказало выпускникам полицейским вузов секрет успеха

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Владимир Колокольцев. Источник: орел-регион.рф.

Очередное заседание Общественного совета при МВД России прошло в необычном формате. Члены Совета и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в собрались в главном полицейском вузе страны - в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя, где в режиме видеоконференции общались с выпускниками таких же вузов из 30 регионов. Такое ежегодное общение уже стало доброй традицией.

Владимир Колокольцев напомнил, что всего в России 29 образовательных учреждений МВЖ и 17 филиалов, где обучаются свыше 42 человек. И очень важно, чтобы на площадке столичного университета молодые специалисты смогли в открытом формате пообщаться с людьми самых разных взглядов, узнали их мнения и точки зрения.

- Здесь присутствуют представители традиционных религиозных конфессий, средств массовой информации, правозащитных движений и иных институтов гражданского общества - те, кто выражает интересы и взгляды различных объединений граждан, - сказал Владимир Колокольцев.

При этом министр подчеркнул, что всех объединяет одна позиция - оградить граждан от противоправных посягательств. А сотрудник полиции должен уметь самостоятельно принять важное решение, от которого зависит судьба человека.

Особенностью этого заседания стал диалог в режиме видеоконференции с выпускниками Московского университета и других полицейских учебных заведений в различных регионах. Младшие лейтенанты в режиме онлайн задавали непростые вопросы министру внутренних дел, председателю Общественного совета известному адвокату Анатолию Кучерене, редакторам ведущих СМИ, режиссерам, правозащитникам и священнослужителям.

Спрашивали об ответственности за фейковые новости, о гармонизации отношений общества и полиции, о помощи попавшим в беду, о смысле духовного и нравственного воспитания, есть ли положительные тенденции в изменении облика полицейского в общественном мнении и кому выгодно преуменьшение заслуг нашего народа в Победе над фашизмом.

Главный лейтмотив ответов: полицейский, каким бы профессионалом он ни был, всегда должен оставаться честным и порядочным человеком, сочувствующим чужой беде. Критерий отношения граждан к полиции - общественное мнение. Если в 2003 году полиции доверяли чуть больше 20 процентов населения, то сегодня - уже 57. Вот это и есть положительная тенденция, которая, хочется верить, будет развиваться.

Кстати, был и прямой вопрос к министру: какой вид спорта, на его взгляд, более всего нужен полицейскому. Владимир Колокольцев так же прямо и ответил: самбо. Служба у нас такая. Но при этом подчеркнул важность каждого вида спорта.

Как бы в подтверждение своих слов, министр наградил медалями "За доблесть в службе" лейтенанта полиции Антона Тимашова и младшего лейтенанта полиции Ивана Кириллова, которые стали победителями и призерами XXIX Всемирной зимней Универсиады. Они на престижных международных соревнованиях показали блестящую подготовку, выдержку и завоевали по три медали в лыжных гонках. Золото полицейские получили за командную победу в эстафете 4х7,5 км.


Михаил Фалалеев

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