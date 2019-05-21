Катар передал партию ББМ "Шторм" ВС Буркина-Фасо

ЦАМТО, 20 мая. Катар безвозмездно передал Буркина-Фасо 24 бронетранспортера "Шторм", которые будут применяться при проведении контртеррористических операций и операций по обеспечению безопасности.

Как сообщает Defenceweb.co.za, три самолета ВТА C-17 "Глоубмастер-3" ВВС Катара выполнили доставку 24 бронемашин в Буркина-Фасо 8 мая. В заявлении Министерства обороны Катара говорится, что машины были официально переданы ВС Буркина-Фасо в ходе церемонии, состоявшейся в Уагадугу в присутствии министра обороны страны.

По заявлению МО Катара, поставки выполняются с целью поддержания мира и стабильности в Буркина-Фасо. Данный шаг должен укрепить международные усилия по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в Западной Африке в целом. Бронемашины будут применяться в операциях по обеспечению безопасности в Мали и четырех других странах "Большой пятерки" Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания и Нигер), борьбы с террористическими группировками "Боко Харам", "Исламское Государство" и другими экстремистскими формированиями в регионе.

"Шторм" производится основанной в 2017 году катарской компанией Stark Motors. Машина выполнена на шасси Toyota Land Cruiser 79-й серии и оснащена дизельным двигателем Toyota V8 объемом 4,5 л мощностью 195 л.с. В зависимости от рассадки в машине могут разместиться от восьми до десяти человек, включая водителя.

Броня ББМ обеспечивает защиту уровня CEN B6. По словам производителя, днище защищено от подрыва на двух ручных гранатах DM51. Машины, поставленные в Буркина-Фасо, оборудованы дистанционно управляемым модулем вооружения с пулеметом или автоматическим гранатометом.

В конце декабря 2018 года Катар уже передал 24 ББМ "Шторм", оснащенных ДУМВ, ВС Мали, а в январе 2019 года – 68 бронированных машин Вооруженным силам Сомали.

Катар активизировал усилия по налаживанию военно-технического сотрудничества с африканскими странами в условиях объявленного в июне 2017 года дипломатического и экономического бойкота со стороны соседних государств Персидского залива.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Буркина-Фасо за последние несколько лет получила несколько новых образцов вооружения, включая 120-мм минометы из Албании, один разведывательный самолет DA-42 MPP из Австрии, три учебно-боевых самолета "Супер Тукано" из Бразилии, 10 бронемашин "Бастион" из Франции, 31 бронетранспортер M26 "Пума" из ЮАР, два вертолета UH-1H из Тайваня, два вертолета Ми-171Ш из России. "Супер Тукано" были впервые использованы для нанесения ударов по террористам в сентябре 2018 года. Во время проведенного 11 декабря 2018 года парада, посвященного Дню Независимости Буркина-Фасо, Сухопутные войска страны продемонстрировали четыре ББМ "Кобра" турецкой компании Otokar.