В Минобороны рассматривают варианты развёртывания Су-57

Министерство обороны России рассматривает несколько вариантов развертывания авиационных частей, куда будут поставляться истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

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Как сообщается, Минобороны рассматривает как минимум два наиболее вероятных варианта развертывания частей, на вооружение которых поступят истребители Су-57. Наиболее вероятный - формирование нового авиационного полка и перевооружение двух уже действующих полков на новую технику. Второй вариант - поставка самолетов в уже существующие полки. Военные рассчитывают, что озвученное количество истребителей в 76 самолетов позволит укомплектовать новыми машинами три полка двухэскадрильного состава и еще четыре истребителя поставить в липецкий 4-й Центр боевой подготовки для обучения летчиков.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято после согласования с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) графика поставок самолетов в войска.

Сообщается, что в состав технических подразделений авиаполков с Су-57 будут введены специалисты, отвечающие за радиолокационную незаметность самолетов. Для работы с истребителями Су-57 изготовят мобильные ангары, где можно будет отследить состояние стелс-покрытия машин и выяснить, как полеты сказались на заметности истребителя в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах обнаружения. Оборудование для тестирования радиоэлектронной незаметности Су-57 уже прошло испытание в Сирии в ходе испытания новых машин в боевых условиях.

Предполагается, что полками с Су-57 будут прикрыты основные стратегические направления: по одному полку на Дальнем Востоке, на западных рубежах страны и на юго-западном направлении в Черноморском регионе.