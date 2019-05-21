Войти
21.05.2019
Военное обозрение

В Минобороны рассматривают варианты развёртывания Су-57

398
0
+1

Министерство обороны России рассматривает несколько вариантов развертывания авиационных частей, куда будут поставляться истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщается, Минобороны рассматривает как минимум два наиболее вероятных варианта развертывания частей, на вооружение которых поступят истребители Су-57. Наиболее вероятный - формирование нового авиационного полка и перевооружение двух уже действующих полков на новую технику. Второй вариант - поставка самолетов в уже существующие полки. Военные рассчитывают, что озвученное количество истребителей в 76 самолетов позволит укомплектовать новыми машинами три полка двухэскадрильного состава и еще четыре истребителя поставить в липецкий 4-й Центр боевой подготовки для обучения летчиков.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято после согласования с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) графика поставок самолетов в войска.

Сообщается, что в состав технических подразделений авиаполков с Су-57 будут введены специалисты, отвечающие за радиолокационную незаметность самолетов. Для работы с истребителями Су-57 изготовят мобильные ангары, где можно будет отследить состояние стелс-покрытия машин и выяснить, как полеты сказались на заметности истребителя в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах обнаружения. Оборудование для тестирования радиоэлектронной незаметности Су-57 уже прошло испытание в Сирии в ходе испытания новых машин в боевых условиях.

Предполагается, что полками с Су-57 будут прикрыты основные стратегические направления: по одному полку на Дальнем Востоке, на западных рубежах страны и на юго-западном направлении в Черноморском регионе.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
13.03.2017
Су-34 сможет "спрятать" от радаров противника целую эскадрилью
02.02.2017
Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35
08.09.2016
Компания «Сухой» представляет учебный компьютерный класс самолета Су-35 на форуме «Армия-2016»
23.05.2014
Не только газ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 09:44
  • 15
Блог ВПК.Name – проверено на себе.
  • 21.05 08:56
  • 46
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 21.05 08:52
  • 1
Киргизия призывает партнеров по ОДКБ расширять сотрудничество с другими организациями - спикер парламента
  • 21.05 08:35
  • 5
Эксперт: России нужны свои вертолетоносцы для переброски больших групп войск
  • 21.05 08:28
  • 1
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 21.05 08:27
  • 1
В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт
  • 21.05 07:27
  • 4
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 21.05 07:08
  • 61
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 21.05 06:35
  • 1
На вооружение российской армии поступила первая бригада "Торнадо-С"
  • 21.05 06:29
  • 1
Обновленный ЗРК "Сосна" покажут на "Армии-2019"
  • 21.05 06:22
  • 1
Четыре ударных Ми-24П поступили в бригаду армейской авиации ЦВО
  • 21.05 06:12
  • 1
Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек
  • 21.05 06:11
  • 1
Полет F-22 показали изнутри "Хищника"
  • 21.05 05:05
  • 86
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 21.05 04:55
  • 2
ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"