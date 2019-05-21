Войти
21.05.2019
Военное обозрение

В Белоруссии модернизировали пусковую установку для ПТРК "Конкурс"

393
0
0

На прошедшей в Минске международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 было представлено множество новинок военно-промышленных комплексов многих государств, в том числе и хозяев выставки. Среди новых и модернизированных образцов различных вооружений, Белоруссия представила модернизированную переносную пусковую установку 9П135М1 советского противотанкового ракетного комплекса "Конкурс".

Источник изображения: topwar.ru

Установку создали на белорусском ЗАО "ЦНИП", где в 2016-2017 годах возобновили работы по производству еще советской пусковой установки 9П135М1 и ее модернизации до уровня 9П135М1(РБ). В ходе модернизации все аналоговые компоненты пусковой установки заменили на современные, ПУ имеет цифровые пусковой механизм и блок управления. Установка прошла огневые испытания и уже поставляется на экспорт странам, где на вооружении стоят советские/российские ПТРК.

Модернизированный вариант позволяет вести огонь всеми ПТУР семейств "Фагот" (включая 9M111 "Фагот" и 9M111M "Фактория") и "Конкурс" (включая 9M113 "Конкурс" и 9M113M "Конкурс-M"). Пусковая установка выпускается в переносном варианте, но также может быть установлена на боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2 и самоходный ПТРК 9П148.

Компоненты 9П135M1(РБ) были разработаны так, чтобы быть взаимозаменяемыми с компонентами пусковой установки 9П135M1 для облегчения логистической поддержки

- заявили в компании-разработчике, добавив, что в настоящее время ведутся работы над новой прицельной системой для 9П135М1(РБ), а также над интеграцией автомата сопровождения цели и пульта дистанционного управления с прицелом.

Пусковая установка 9П135М1(РБ) принята на вооружение белоруской армии как часть модернизированного ПТРК "Конкурс", получившего обозначение "Конкурс-РБ".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
9М113
БМП-1
БМП-2
Конкурс
Фагот
Компании
ЦНИП ЗАО
Похожие новости
14.01.2019
Индийская армия заказала новую партию противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М"
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
24.06.2013
Эксперты объяснили появление российских ПТРК у сирийских боевиков
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 09:44
  • 15
Блог ВПК.Name – проверено на себе.
  • 21.05 08:56
  • 46
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 21.05 08:52
  • 1
Киргизия призывает партнеров по ОДКБ расширять сотрудничество с другими организациями - спикер парламента
  • 21.05 08:35
  • 5
Эксперт: России нужны свои вертолетоносцы для переброски больших групп войск
  • 21.05 08:28
  • 1
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 21.05 08:27
  • 1
В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт
  • 21.05 07:27
  • 4
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 21.05 07:08
  • 61
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 21.05 06:35
  • 1
На вооружение российской армии поступила первая бригада "Торнадо-С"
  • 21.05 06:29
  • 1
Обновленный ЗРК "Сосна" покажут на "Армии-2019"
  • 21.05 06:22
  • 1
Четыре ударных Ми-24П поступили в бригаду армейской авиации ЦВО
  • 21.05 06:12
  • 1
Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек
  • 21.05 06:11
  • 1
Полет F-22 показали изнутри "Хищника"
  • 21.05 05:05
  • 86
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 21.05 04:55
  • 2
ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"