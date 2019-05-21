В Белоруссии модернизировали пусковую установку для ПТРК "Конкурс"

На прошедшей в Минске международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 было представлено множество новинок военно-промышленных комплексов многих государств, в том числе и хозяев выставки. Среди новых и модернизированных образцов различных вооружений, Белоруссия представила модернизированную переносную пусковую установку 9П135М1 советского противотанкового ракетного комплекса "Конкурс".

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Установку создали на белорусском ЗАО "ЦНИП", где в 2016-2017 годах возобновили работы по производству еще советской пусковой установки 9П135М1 и ее модернизации до уровня 9П135М1(РБ). В ходе модернизации все аналоговые компоненты пусковой установки заменили на современные, ПУ имеет цифровые пусковой механизм и блок управления. Установка прошла огневые испытания и уже поставляется на экспорт странам, где на вооружении стоят советские/российские ПТРК.

Модернизированный вариант позволяет вести огонь всеми ПТУР семейств "Фагот" (включая 9M111 "Фагот" и 9M111M "Фактория") и "Конкурс" (включая 9M113 "Конкурс" и 9M113M "Конкурс-M"). Пусковая установка выпускается в переносном варианте, но также может быть установлена на боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2 и самоходный ПТРК 9П148.

Компоненты 9П135M1(РБ) были разработаны так, чтобы быть взаимозаменяемыми с компонентами пусковой установки 9П135M1 для облегчения логистической поддержки

- заявили в компании-разработчике, добавив, что в настоящее время ведутся работы над новой прицельной системой для 9П135М1(РБ), а также над интеграцией автомата сопровождения цели и пульта дистанционного управления с прицелом.

Пусковая установка 9П135М1(РБ) принята на вооружение белоруской армии как часть модернизированного ПТРК "Конкурс", получившего обозначение "Конкурс-РБ".