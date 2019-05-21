Последний рейс Ту-134 вылетел из Иркутска

Самолет Ту-134 авиакомпании "Алроса" 20 мая вылетел в последний рейс из международного аэропорта Иркутска.

Как сообщает SM News, воздушное судно направилось в Мирный, на его борту 70 пассажиров.

В аэропорту отметили, что самолет эксплуатировался с 1980 года. Из Мирного самолет 22 мая перелетит в Новосибирск, после чего будет храниться в Музее истории авиации аэропорта Толмачево.

Ту-134 — советский пассажирский самолет на 76–80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяженности, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ имени Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении.

В марте сообщалось, что авиационный комплекс имени Ильюшина показал облик пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М. Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.