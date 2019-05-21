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21.05.2019
Lenta.ru

Су-27 перехватили "разведчиков" над Балтикой

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tvzvezda.ru

В рамках учений истребители Балтийского флота перехватили самолет-разведчик условного противника. Видео с маневрами Су-27 опубликовала "Звезда".

Летный состав отработал перехват вражеских разведчиков, так как, по их словам, ни одно учение не обходится без внимания иностранных наблюдателей. После подъема по тревоге дежурное звено спустя несколько минут должно находиться над морем и приступить к выполнению задачи.

Особенностью данных учений стало то, что пилоты выполняли задачу в ограниченном пространстве и при угрозе пересечения границ другого государства. "Область маленькая, она размером 100 на 200 километров, понятное дело, разгуляться негде. Все соседние государства находятся рядом, их территориальные воды. При подъеме с дежурных сил у нас задача, помимо того что отогнать возможного нарушителя, так еще и самому не стать нарушителем", — рассказывает об особенностях полетов штурман-летчик Дмитрий Чащин.

Ранее на летно-тактических учениях штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), прошедших в Приморском крае, экипажи штурмовиков Су-25 отработали посадку на условно поврежденный и зараженный химическим оружием аэродром.

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