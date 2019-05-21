Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией

США видит в Huawei угрозу

Американские власти подозревают китайскую компанию в шпионаже против США. 16 мая Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее дочерних предприятий в черный список. Это стало возможным лишь после того, как президент США Дональд Трамп активировал статус чрезвычайной ситуации и запретил американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Huawei стала дополнительным аргументом в торговой войне

Для США Huawei — еще один повод надавить на Китай в торговом противостоянии с Пекином. В начале мая стороны провалили торговые переговоры, не сумев договориться о сделке. В итоге США пошли на обострение и ввели новые торговые пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Китай ответил, чем мог, — Пекин ввел свои ограничения на 60 миллиардов долларов, достигнув таким образом максимума. В запасе у США оставалась возможность обложить последние 300 миллиардов китайского экспорта пошлинами. Обмен ударами стоил американской экономике один триллион долларов.

Смартфоны Huawei и Honor оставили без Android

Первыми, кто прекратил сотрудничество с Huawei (и ее "дочками") стала Google. Теперь компания не сможет использовать Android на смартфонах, которые продаются за пределами Китая (притом что в самом Китае большая часть сервисов Google не работает) и предоставлять новые версии ПО. Ограничения на использование ПО действует с момента его оглашения, то есть уже с 19 мая пользователи телефонов Huawei перестанут получать обновления системы.

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project) и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет. То есть у пользователей не будет доступа к магазину приложений Google Play, фирменным сервисам и компонентам, необходимым для работы сторонних программ. При этом во вторник, 21 мая, Huawei должна представить новый смартфон Honor и тогда станет понятно, как конкретно работают ограничения.

Текущие пользователи не должны пострадать

На данный момент больше вопросов вызывает то, будет ли работать Android на уже существующих смартфонах. Так, уже известно, что пользователи телефонов Huawei и Honor лишатся обновлений от Google, однако сам производитель все же сможет выпускать исправления ошибок и обновления безопасности. Вместе с этим в Google заявили, что уже вышедшие устройства продолжат свою работу и не превратятся в "кирпичи", как было с ZTE год назад. Тогда даже сертифицированные устройства могли пройти этап активации, но на них не работал Google Play и другие продукты Google, то есть пользователь не мог устанавливать новые приложения. Однако в случае с Huawei Google гарантирует, что Google Play и сервис защиты от вредоносного ПО Google Play Protect продолжат работать у текущих пользователей и ближайшие несколько месяцев на еще не активированных устройствах.

Intel и другие компании также прекратили работать с Huawei

Ряд ведущих ИТ-компаний США приостановили сотрудничество с Huawei и прекратили поставки оборудования. Среди них Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Аналитик Rosenblatt Securities Inc Райан Кунц (Ryan Koontz) объяснил, что из-за этих действий Китай может отложить запуск сетей 5G вплоть до момента снятия ограничений, так как Huawei сильно зависит от американских производителей чипов: "Вероятно, это отбросит Китай на много лет назад в плане развития сетей и может даже рассматриваться Китаем как акт войны".

Отмечается, что компания с 2018 года готовилась к такому развитию событий и на данный момент ее запасов хватит, чтобы выполнять заказы и производить оборудование еще как минимум три месяца.

Huawei работает над заменой Android

В ноябре 2018 года Huawei официально подтвердила, что работает над собственной мобильной операционной системой Kirin OS. Ее создание началось еще в 2012 году, однако из-за начавшихся проблем с США ее разработку ускорили. О системе мало что известно кроме того, что она основана на ядре Linux, как и сам Android. Это должен быть полный аналог ОС от Google с собственным магазином приложений и другими сервисами.

В марте 2019 года глава Huawei Ричард Ю сказал, что будет "план Б" компании на случай, если им запретят использовать Android, однако прибегать к нему в компания не хотели: "Мы полностью поддерживаем операционные системы наших партнеров — мы любим их использовать, как и наши клиенты. Android и Windows всегда останутся нашим основным вариантом".

Противостояние Huawei с правительством США длится уже более 10 лет

Впервые Huawei и ZTE стали обвинять в тайном сотрудничестве с китайским правительством еще в 2008 году. Тогда американские военные выступили с докладом, в результате которого компаниям запретили использовать во всех государственных учреждениях (даже в тех, где нет доступа к секретной информации). Также им было запрещено покупать другие американские компании. После этого обвинения в шпионаже продолжились, в результате чего в США полностью прекратили продавать устройства Huawei, в первую очередь смартфоны.

Huawei не будет отступать

Основатель компании Жэнь Чжэнфэй еще в выходные заявил, что Huawei считает подобные меры несправедливыми, однако идти на уступки Вашингтону они не намерены. В 2018 году в похожей ситуации оказалась китайская ZTE, тогда компания пошла на уступки Вашингтону, чтобы сохранить свое присутствие на рынке США. ZTE заплатила штраф в размере 1,4 миллиарда долларов, частично сменила совет директоров и допустила американские власти к мониторингу за работой компании.

Егор Поляков

Влад Массино