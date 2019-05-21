The National Interest (США): российский стратегический бомбардировщик нового поколения может совершить свой дебютный полет в 2025-2026 годах

Конструкторское бюро Туполева в настоящее время работает над первым прототипом этого бомбардировщика. "Туполев" представит ядерный стратегический бомбардировщик нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) в 2021 или в 2022 году. А первый полет этой машины, как сообщают российские средства массовой информации, запланирован на 2025-2026 годы.

Согласно имеющейся информации, первый предсерийный образец российского бомбардировщика ПАК ДА будет представлен в 2021 или в 2022 году.

Российский разработчик самолетов ПАО "Туполев" представит ядерный стратегический бомбардировщик нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) в 2021 или в 2022 году. А первый полет этой машины, как сообщают российские средства массовой информации, запланирован на 2025-2026 годы.

Конструкторское бюро Туполева в настоящее время работает над первым прототипом этого бомбардировщика, серийное производство которого должно начаться в 2028 или 2029 году. Об этом 14 мая сообщила газета "Коммерсант".

Изначально ПАК ДА должен был заменить все старые российские стратегические бомбардировщики, в том числе, Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Однако в 2015 году российский президент Владимир Путин распорядился начать производство модернизированного варианта Ту-160, который получил название Ту-160М2, что было вызвано различными задержками в реализации программы ПАК ДА.

Российские ВВС должны получить первый модернизированный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М2 к 2021 году. В январе 2018 года Министерство обороны Российской Федерации объявило о размещении заказа на первую партию Ту-160М2 в количестве 10 машин.

Поставка всего парка Ту-160М2 из 50 самолетов, согласно некоторым оценкам, должна быть завершена к 2030 году.

Кроме того, Россия модернизирует свои дальние стратегические и морские ударные бомбардировщики Ту-22М3. Первая новая машина с обозначением Ту-22М3М совершила дебютный полет в декабре 2018 года. Всего Россия планирует модернизировать 20 самолетов этого типа.

Кроме того, российская оборонная промышленность проводит модернизацию самолетов Ту-95МС, которые получат обозначение Ту-95МСМ. В августе прошлого года Министерство обороны и "Туполев" подписали контракт на модернизацию 20 Ту-95МС с доведением их до стандарта МСМ.

В результате продолжающейся модернизации существующих машин российское военное ведомство может закупить лишь небольшое количество бомбардировщиков ПАК ДА. "Очевидно, что они постараются выжать весь потенциал из имеющихся самолетов, - заявил источник из оборонно-промышленного комплекса, чьи слова 14 мая привела газета "Коммерсант". - ПАК ДА останется резервом на будущее".

Как я уже отмечал ранее, технических данных о бомбардировщике ПАК ДА очень мало.

По имеющимся оценкам, дальность самолета составит около 12 тысяч километров, и летать он будет на дозвуковой скорости. Планер машины будет изготавливаться из противорадиолокационных материалов. Кроме того, были сообщения о том, что боевая нагрузка ПАК ДА составит 30 тонн.

Российские стратегические бомбардировщики в основе своей действуют как ракетоносцы для пуска крылатых ракет. Например, имеющиеся на вооружении российской бомбардировочной авиации машины могут нести на борту крылатые ракеты воздушного пуска Х-101 или Х-102 (вариант в ядерном оснащении), дозвуковые крылатые ракеты воздушного пуска Х-55 и прочее ракетное вооружение.

Франц-Стефан Гэйди (Franz-Stefan Gady)