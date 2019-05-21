Боевики в очередной раз попытались атаковать авиабазу "Хмеймим"

Боевики террористических группировок, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, не оставляют попыток нанести удар по российской авиабазе Хмеймим. 19 мая очередную атаку на базу предприняли террористы из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра", обстреляв ее из РСЗО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что не смотря на введенный с 00 часов 18 мая режим прекращения огня, боевики террористических группировок продолжают наносить удары по позициям правительственных войск и территории российской авиабазы Хмеймим. 19 мая находящиеся в идлибской зоне деэскалации террористы из "Джабхат ан-Нусры" попытались атаковать авиабазу, выпустив по ее территории шесть снарядов РСЗО.

Террористами "Джабхат ан-Нусры" в Идлибской зоне деэскалации вечером 19 мая 2019 года была совершена попытка нападения на российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО)

- сообщает Минобороны РФ.

Все шесть снарядов были перехвачены дежурными силами ПВО и уничтожены на подлете к авиабазе. Кроме того, ПВО базы перехватило и уничтожило два беспилотника, также запущенных со стороны провинции Идлиб и направлявшихся к авиабазе. Жертв и разрушений нет, "Хмеймим" работает в обычном режиме.

Разведка оперативно установила местонахождение установки РСЗО, из которой велся огонь по российской авиабазе, после чего по ней был нанесен точечный удар авиации ВКС РФ. Установка уничтожена на месте.

Необходимо отметить, что это уже не первая попытка обстрела территории "Хмеймима", предпринятая террористами в последнее время.