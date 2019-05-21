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21.05.2019
Военное обозрение

Заявлено, что войска США останутся в Афганистане для охраны будущего газопровода ТАПИ

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Раскрыты причины отказа США от вывода своего контингента из Афганистана. Утверждается, что одной из основных причин является желание США получить контроль над газопроводом, который собираются построить по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

На этой неделе в Ашхабаде пройдут консультации по реализации этого проекта. Накануне в столицу Туркмении прибыла пакистанская делегация во главе с представителями энергетического сектора, включая Минэнерго.

Источник изображения: topwar.ru

Информационная служба Geo.tv сообщает, что старт реализации проекта может состояться в октябре этого года, а завершить строительство стороны планируют в 2022 году. Ожидается, что в Пакистан по этому газопроводу будет поставляться около 1,32 млрд кубометров газа в год. Существенно большие объёмы планирует получать Индия. Однако именно Индия больше других участников проекта ТАПИ сомневается в его реализации, в том числе и в связи с обострением ситуации в отношениях с Исламабадом.

Изначально заявлялось, что пропускная способность газопровода ТАПИ должна составить 33 млрд кубометров газа в год – от месторождения Галкыныш в Туркменистане. Длина газопровода – около 1,7 тыс. км. После срыва старта реализации проекта в 2017 году параметры пересмотрели в сторону уменьшения.

Основная проблема в том, что по плану газопровод должен пройти на сотни км через территории Афганистана, контролируемые талибами. В азиатской прессе высказаны предположения, что именно этот вопрос обсуждался на относительно недавно прошедшей встрече представителей США с "Талибаном" (*террористическая организация, запрещённая в РФ).

В Geo.tv говорится: талибы после встречи дали понять, что не станут препятствовать строительству газопровода в Афганистане.

Американское командование тем временем заявляет о готовности осуществлять охрану объектов как во время строительства ТАПИ, так и на первом этапе его работы в Афганистане.

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Страны
Афганистан
Индия
Пакистан
США
Туркменистан
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