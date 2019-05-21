Заявлено, что войска США останутся в Афганистане для охраны будущего газопровода ТАПИ

Раскрыты причины отказа США от вывода своего контингента из Афганистана. Утверждается, что одной из основных причин является желание США получить контроль над газопроводом, который собираются построить по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

На этой неделе в Ашхабаде пройдут консультации по реализации этого проекта. Накануне в столицу Туркмении прибыла пакистанская делегация во главе с представителями энергетического сектора, включая Минэнерго.

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Информационная служба Geo.tv сообщает, что старт реализации проекта может состояться в октябре этого года, а завершить строительство стороны планируют в 2022 году. Ожидается, что в Пакистан по этому газопроводу будет поставляться около 1,32 млрд кубометров газа в год. Существенно большие объёмы планирует получать Индия. Однако именно Индия больше других участников проекта ТАПИ сомневается в его реализации, в том числе и в связи с обострением ситуации в отношениях с Исламабадом.

Изначально заявлялось, что пропускная способность газопровода ТАПИ должна составить 33 млрд кубометров газа в год – от месторождения Галкыныш в Туркменистане. Длина газопровода – около 1,7 тыс. км. После срыва старта реализации проекта в 2017 году параметры пересмотрели в сторону уменьшения.

Основная проблема в том, что по плану газопровод должен пройти на сотни км через территории Афганистана, контролируемые талибами. В азиатской прессе высказаны предположения, что именно этот вопрос обсуждался на относительно недавно прошедшей встрече представителей США с "Талибаном" (*террористическая организация, запрещённая в РФ).

В Geo.tv говорится: талибы после встречи дали понять, что не станут препятствовать строительству газопровода в Афганистане.

Американское командование тем временем заявляет о готовности осуществлять охрану объектов как во время строительства ТАПИ, так и на первом этапе его работы в Афганистане.