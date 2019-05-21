Войти
21.05.2019
Российская газета

Новейшая бронетехника начала прибывать в Ливию

333
0
0
Источник изображения: rg.ru

В порт ливийской столицы на прибывшем из Турции судне Amazon доставлена большая партия бронеавтомобилей. Они предназначены подразделениям контролирующего Триполи Правительства национального согласия.

Судя по фотографиям, появившимся в Сети, речь идет о современных машинах с противоминной защитой класса MRAP Kirpi II и Vuran.

Эта техника считается новейшей, первый образец с колесной формулой 4х4 был впервые продемонстрирован лишь два года назад. При массе до 20 тонн автомобиль способен транспортировать до 15 бойцов. Мощность двигателя - 370 л.с. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода - 800 км.

Vuran также был показан в 2017 году. Он немного полегче - 18,5 тонны. Вместимость - 11 военнослужащих.

Обе машины оборудованы дистанционно-управляемыми установками с пулеметным вооружением. Учитывая сложность этой техники, для ее освоения и эксплуатации понадобятся военные советники, считают эксперты.

Своеобразным ответом турецким поставкам стало появление у их противников - войск Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара - новейших бронеавтомобилей Al-Mared иорданского производства. Они были презентованы в 2018 году. В качестве основы выбраны вездеходы Tatra 8 × 8.

Максимальный их вес может достигать 25 тонн. Мощность двигателя - 420 л.с. Al-Mared может принять на борт 2 членов экипажа и 8 десантников. На машины может устанавливаться разнообразное вооружение: от 12,7-мм пулеметов до пусковых установок ПТУР.

Как видим, стороны, вовлеченные в ливийский конфликт, уже не надеются на легкие автомобили с вооружением, а стараются обзавестись более тяжелой и хорошо защищенной техникой.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Продукция
Kirpi
Компании
KADDB
Tatra
Похожие новости
20.05.2019
Турецкие бронированные машины Kirpi II в Ливии
06.02.2019
Мощь за чужой счет
29.12.2015
Предварительные итоги 2015 года: мировой экспорт вооружений
23.12.2013
Танки наращивают броню
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 09:55
  • 16
Блог ВПК.Name – проверено на себе.
  • 21.05 08:56
  • 46
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 21.05 08:52
  • 1
Киргизия призывает партнеров по ОДКБ расширять сотрудничество с другими организациями - спикер парламента
  • 21.05 08:35
  • 5
Эксперт: России нужны свои вертолетоносцы для переброски больших групп войск
  • 21.05 08:28
  • 1
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 21.05 08:27
  • 1
В танковой армии ЗВО в ходе летнего периода обучения будет применяться сирийский боевой опыт
  • 21.05 07:27
  • 4
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 21.05 07:08
  • 61
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 21.05 06:35
  • 1
На вооружение российской армии поступила первая бригада "Торнадо-С"
  • 21.05 06:29
  • 1
Обновленный ЗРК "Сосна" покажут на "Армии-2019"
  • 21.05 06:22
  • 1
Четыре ударных Ми-24П поступили в бригаду армейской авиации ЦВО
  • 21.05 06:12
  • 1
Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек
  • 21.05 06:11
  • 1
Полет F-22 показали изнутри "Хищника"
  • 21.05 05:05
  • 86
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 21.05 04:55
  • 2
ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"