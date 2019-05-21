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21.05.2019
ЦАМТО

ВМС Перу в ближайшее время получат первый самолет РЭР "Фоккер-50"

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Самолет Fokker 50
Патрульный самолет Fokker 50 ВМС Перу.
Источник изображения: www.pictaero.com

ЦАМТО, 20 мая. Как ожидается, в течение ближайших нескольких недель будут завершены приемочные испытания первого из двух "Фоккер-50" ВМС Перу, переоборудованного в самолет радиоэлектронной разведки (SIGINT).

Как напоминает Infodefensa.com, ВМС Перу приобрели два бывших в эксплуатации "Фоккер-50" из наличия ВВС Нидерландов в сентябре 2014 года. Оба самолета были введены в эксплуатацию в ноябре 2014 года.

Попытки модернизировать самолеты путем приобретения оборудования SIGINT были предприняты немедленно после закупки. Однако из-за нарушений в процессе проведенных торгов конкурсы четыре раза отменялись. В декабре 2017 года Агентство по закупкам ВС Перу (ACFFAA) возобновило проект приобретения необходимого оборудования. Перуанское правительство планировало направить на эти цели около 24,9 млн. долл.

О том, что аргентинская государственная компания FAdeA (La Fabrica Argentina de Aviones) проведет модернизацию двух морских патрульных самолетов "Фоккер 50" ВМС Перу стало известно в июле 2018 года. Контракт на поставку разведывательного оборудования был заключен Агентством по закупкам Вооруженных сил Перу (ACFFAA) с израильской компанией Israel Aerospace Industries ориентировочно в период с декабря 2017 года по январь 2018 года.

FAdeA проведет модификацию структурных элементов "Фоккер 50" для его использования в качестве самолета радиоразведки (SIGINT). Оборудование для радиоразведки поставит израильская компания Israel Aerospace Industries через свою дочернюю компанию Elta Systems.

Работы по модификации самолетов (серийные номера AE-567 и AE-568) начались в августе 2018 года. Этот проект является частью "Программы расширения возможностей по ведению наблюдения за территориальными водами Перу".

Согласно неофициальной информации, ожидается, что оба самолета начнут эксплуатироваться в конце этого года или в начале следующего.

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Страны
Аргентина
Израиль
Нидерланды
Перу
Компании
ELTA
IAI
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