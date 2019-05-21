На Черноморском флоте сформирован экипаж тральщика "Владимир Емельянов"

ЦАМТО, 20 мая. На Черноморском флоте завершено формирование экипажа для тральщика проекта 12700 "Владимир Емельянов".

В настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Базовые тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны, предназначенных для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Особенностью проекта является монолитный корпус из стеклопластика. Тральщики проекта обладают высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Также много внимания конструкторы уделили комфорту экипажа – на корабле созданы все условия для эффективного выполнения боевых задач и досуга военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.