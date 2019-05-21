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21.05.2019
ЦАМТО

На Черноморском флоте сформирован экипаж тральщика "Владимир Емельянов"

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Закладная доска Владимир Емельянов
Закладная доска корабля противоминной обороны (ПМО) "Владимир Емельянов".
Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru/

ЦАМТО, 20 мая. На Черноморском флоте завершено формирование экипажа для тральщика проекта 12700 "Владимир Емельянов".

В настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Базовые тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны, предназначенных для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Особенностью проекта является монолитный корпус из стеклопластика. Тральщики проекта обладают высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Также много внимания конструкторы уделили комфорту экипажа – на корабле созданы все условия для эффективного выполнения боевых задач и досуга военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Владимир Емельянов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 12700
ЧФ
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