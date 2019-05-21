Новый "агрессор": окрашенный под Су-57 истребитель F-16 показали в США

На американской базе ВВС "Неллис" (Nellis Air Force Base), расположенной в штате Невада, представили истребитель F-16C Fighting Falcon в новой схеме окраски, максимально приближенной к камуфляжу новейшего российского истребителя-невидимки пятого поколения Су-57.

- Прибвыл новый противник. Призрак уже здесь! Бойтесь! , - сказано в сообщении на официальной странице авиабазы в Facebook.

Считается, что обновленный самолет позволит американским летчикам привыкнуть к внешнему виду российского истребителя. Ранее командующий 57-м авиакрылом ВВС США бригадный генерал Роберт Новотны объяснил, что это эффективный способ борьбы с "охотничьей лихорадкой" пилотов, которые могут впасть в ступор при виде новой цели.

Напомним, что ВКС России получат первый серийный Су-57 уже в этом году.

Светлана Цыганкова