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21.05.2019
Lenta.ru

Назван новый срок полета человека на Марс

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Источник изображения: Кадр: фильм "Марсианин"

По новым оценкам экспертов, пилотируемый полет на Марс может состояться не ранее 2039 года. Хотя НАСА планирует отправить человека на Красную планету в 2033 году, этот срок может оказаться неосуществимым, если не приложить огромные усилия. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

По словам директора НАСА Джима Брайденстайна (Jim Bridenstine), Луна, пилотируемый полет на которую намечается в 2024 году, является необходимой промежуточной целью, которая ускорит и обезопасит последующую миссию на Марс. Однако Роберт Говард (Robert Howard), ведущий специалист по разработке сред обитания в космосе при Космическом центре имени Линдона Джонсона, считает, что путешествие на другую планету состоится не раньше 2037 года. Согласно самым оптимистичным оценкам, миссия на Марс в принципе осуществима к 2027 году, но это маловероятно.

Космические полеты сильно зависят от политики и выделяемых средств, а также от скорости, с которой НАСА может справиться с рядом технических проблем, в том числе с разработкой новых скафандров, систем жизнеобеспечения и продовольственного снабжения. В худшем случае, межпланетный полет станет возможным лишь в 2060-е годы.

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