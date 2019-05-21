История предательства: 30 лет назад капитан Зуев угнал МиГ-29 в Турцию

Ровно тридцать лет назад - 20 мая 1989 года - капитан Военно-воздушных сил Советского Союза Александр Зуев угнал новейший на тот момент истребитель МиГ-29 в Турцию.

США предоставили ему политическое убежище, но американские специалисты так и не смогли изучить советский самолет. Турция сразу же вернула его обратно. Сам же перебежчик через 12 лет погиб в США в результате авиакатастрофы.

Александр Михайлович Зуев родился 17 июля 1961 года. Он закончил высшее военное авиационное училище в Армавире. Потом служил в 176-м истребительном авиационном полку, летал на самолетах МиГ-23М. Одним из первых стал переучиваться на новый МиГ-29. Женился. Но с личной жизнью не ладилось, возникли проблемы и на службе. Как потом он написал в своей автобиографической книге, все больше разочаровывался в советском обществе и строе. Мечтал о западной свободе. А тут случились события - 9 апреля 1989 года в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг, который разогнали. Тогда были жертвы среди мирного населения. Это, по словам Зуева, и стало последней каплей. Он не придумал ничего другого, как угнать новый истребитель и перебраться в США.

Капитан все продумал заранее. В ночь на 20 мая 1989 года он заступил на дежурство по приему и выпуску самолетов. Принес торт и угостил товарищей, объяснив, что у него радость - родился сын. На самом деле, ребенок появился на свет чуть позже. В торте была большая доза снотворного.

В это время произошла смена часовых у дежурных самолетов, и на пост заступил механик, который никак не мог разбудить сослуживцев. Зуеву не удалось обезоружить механика, тогда он выстрелил в него и ранил. Но и сам получил ранение в руку. Тем не менее взлетел на одном из подготовленных самолетов.

С военного аэродрома в Грузии он долетел в турецкий Трабзон. И первое, что сказал: "Я - американец". Турки сразу же поставили в известность представителей США, а летчика отправили в госпиталь.

Как не пытались американцы получить доступ к новому советскому истребителю, а именно это и было целью Зуева, у них не получилось. Турция сразу же вернула самолет в Советский Союз.

Александра Зуева судили, но оправдали, посчитав, что главной причиной были политические мотивы. Так бывший капитан ВВС СССР перебрался в Америку, там ему предоставили политическое убежище.

В Соединенных Штатах Зуев зарабатывал на жизнь разным консультированием. Американцы даже говорили, что он оказал им огромную помощь при проведении операции "Буря в пустыне". Хотя эксперты считают это вымыслом и приданием особой значимости перебежчику.

10 июня 2001 года Александр Зуев разбился на советском учебно-тренировочном самолете Як- 52 в 150 километрах от Сиэтла. Так закончилась жизнь перебежчика, бывшего советского гражданина Зуева.

Светлана Цыганкова