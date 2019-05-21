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21.05.2019
Военное обозрение

На Украине показали танковую пушку собственного производства

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На Украине заявили о создании собственной танковой пушки, разработанной ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод". Орудие было продемонстрировано 16 мая этого года во время презентации изделий военного назначения в Броварах. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на блог diana_mihailova.

Источник изображения: topwar.ru

В Краматорске Донецкой области (контролируется Украиной) создали танковую пушку, ствол которой продемонстрировали 16 мая 2019 года во время презентации в Броварах изделий отдельных членов Лиги оборонных предприятий Украины. Заявляется, что пушка прошла полный цикл испытаний, выдержала настрел в 700 подкалиберных снарядов с подтверждением всех требований. ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод" заявляет о готовности производить всю линейку артиллерийских стволов в калибрах от 125 до 155 мм, как гладкоствольных, так и нарезных.

Сообщается, что представленная пушка КБА-3 предназначена для установки на основные боевые танки Т-80УД, Т-84, и БМ "Оплот", а также для модернизации других танков, в частности Т-64.

Также краматорские разработчики показали новый 120 мм миномет "Бучарда"с новой конструкцией опорной плиты, которая позволяет вести огонь на 360 градусов без необходимости изменения ее положения.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того заявляется, что не только в Краматорске создают новые стволы для минометов. Компания Ukrainian mortar system показала стволы калибра 81 мм, изготовленные из титана и заявила о возможности производить стволы калибра 60 и 120 мм.

В комментариях к данной новости в соцсетях уже заявили, что новые минометные стволы ничем не лучше изготовленных для всем известных минометов "Молот".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2А46
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
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