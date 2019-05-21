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21.05.2019
Военно-промышленный курьер

Начинаются поставки новейшего вертолета среднего класса Ми-38

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит первый гражданский вертолет Ми-38, его оператором будет компания "Русские вертолетные системы" (РВС).

Об этом рассказал "Ведомостям" источник, близкий к Минтрансу.

"Переданный заказчику Ми-38 примет участие в аэрокосмическом салоне МАКС-2019, он будет поставлен в комплектации с пассажирским салоном повышенной комфортности", – подтвердил представитель "Вертолетов России". 

"РВС готовится к эксплуатации Ми-38: совместно с заводом-производителем (Казанским вертолетным заводом) мы утверждаем в "Росавиации" программы подготовки, начали набор и обучение пилотов, инженеров и бортпроводников", – сообщил гендиректор РВС Алексей Зайцев. 

Вертолет будет в собственности одной из структур "Ростеха", а РВС будет его эксплуатировать по контракту на освоение типа, выявлять детские болезни. Оператору будут компенсироваться операционные издержки и затраты на развитие маршрутной сети, говорят источники, близкие к Минтрансу и "Ростеху". 

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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
Компании
Вертолеты России
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Ростех
Проекты
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