Начинаются поставки новейшего вертолета среднего класса Ми-38

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит первый гражданский вертолет Ми-38, его оператором будет компания "Русские вертолетные системы" (РВС).

Об этом рассказал "Ведомостям" источник, близкий к Минтрансу.

"Переданный заказчику Ми-38 примет участие в аэрокосмическом салоне МАКС-2019, он будет поставлен в комплектации с пассажирским салоном повышенной комфортности", – подтвердил представитель "Вертолетов России".

"РВС готовится к эксплуатации Ми-38: совместно с заводом-производителем (Казанским вертолетным заводом) мы утверждаем в "Росавиации" программы подготовки, начали набор и обучение пилотов, инженеров и бортпроводников", – сообщил гендиректор РВС Алексей Зайцев.

Вертолет будет в собственности одной из структур "Ростеха", а РВС будет его эксплуатировать по контракту на освоение типа, выявлять детские болезни. Оператору будут компенсироваться операционные издержки и затраты на развитие маршрутной сети, говорят источники, близкие к Минтрансу и "Ростеху".