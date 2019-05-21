Учебный центр Минобороны в Ульяновской области подготовил 1,3 тыс. связистов

ЦАМТО, 20 мая. Межвидовой региональный учебный центр войск связи Центрального военного округа, дислоцированный в Ульяновской области, подготовил 1,3 тыс. квалифицированных младших специалистов войск связи в интересах Вооруженных Сил РФ.

Курсантам в торжественной обстановке вручили удостоверения об окончании учебного центра с указанием полученной военно-учетной специальности. Лучшим из них было присвоено воинское звание "младший сержант".

Связистов обучают на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровых комплексах связи "Переселенец" П-240И-4 и другой современной технике.

Учебный центр готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.