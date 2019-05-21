Сергей Авакянц: ТОФ перевооружается на новые образцы военной техники

ЦАМТО, 20 мая. Накануне Дня Тихоокеанского флота, который отмечается 21 мая, на вопросы "Красной звезды" ответил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Ниже приведен фрагмент интервью С.Авакянца, касающийся перевооружения ТОФ.

Корр. "Красной звезды": выше вы уже коснулись темы перевооружения на новые образцы военной техники. Расскажите подробнее, как этот процесс проходит на Тихоокеанском флоте.

"В 2019 году планируется сформировать более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота. Часть этих планов уже практически реализована.

В частности, среди новостроек, которые предстоит укомплектовать экипажами, – корвет "Алдар Цыденжапов", современный морской тральщик, противодиверсионные катера, спасательный буксир, рейдовые водолазные катера, дизельные и атомные подводные лодки, строящиеся специально для Тихоокеанского флота.

В состав экипажей всех новых боевых кораблей будут входить только военнослужащие, проходящие службу по контракту.

В 2017 и 2018 годах на вооружение ТОФ уже поступили корветы "Совершенный" и "Громкий", несколько противодиверсионных и спасательных катеров.

Мы также ожидаем в этом году получить два первых боевых корабля с комплексом новейших крылатых ракет "Калибр". В боевой состав флота должен войти также современный корвет нового проекта "Гремящий". Он уже проходит заводские ходовые испытания. Корабль несет не только крылатые ракеты "Калибр-НК", но и вооружен, как корветы проекта 20380, современным комплексом противовоздушной обороны "Редут", имеет серьезное противолодочное вооружение.

Я уже говорил, что для нужд нашего флота ведется целевое строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636, которые, помимо торпедного вооружения, получили возможность наносить удары по морским и наземным целям крылатыми ракетами семейства "Калибр-ПЛ". Первую такую лодку мы ожидаем получить в этом году.

Завершается формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", где, по сути, в корпусе большого противолодочного корабля создан принципиально новый проект. После глубокой модернизации он сочетает в себе различные возможности, в том числе и носителя высокоточных крылатых ракет. Но модернизация коснулась не только вооружения. Заменена часть кабель-трасс, значительная доля корабельных систем и механизмов, в том числе связь, навигация, изменился интерьер внутренних помещений. Набирая новый экипаж, мы все это учитываем, делаем необходимые поправки. Рассчитываем, что через несколько месяцев корабль покинет "Дальзавод" и выйдет на ходовые испытания.

До конца года корабельный состав бригады охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России усилится малым ракетным кораблем "Смерч". Он также претерпел глубокую модернизацию, которая затронула, в первую очередь, его главный ударный ракетный комплекс. Пусковые установки ракет "Малахит" демонтированы и на их местах размещены направляющие для контейнеров противокорабельных ракет "Уран". МРК теперь несет 16 таких ракет.

Продолжаются модернизация и перевооружение атомных ракетных крейсеров проекта 949А. Эти обновленные корабли призваны усилить подводные силы Тихоокеанского флота, и на сегодняшний день все работы продвигаются в соответствии с графиком.

Могу сказать, что полностью завершен весь комплекс мероприятий по приему в состав флота после длительного заводского ремонта корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов". Мы получили в свое распоряжение уникальный корабль с широким спектром возможностей, которые впервые были опробованы в ходе маневров "Восток-2018", когда с корабельного пункта управления в режиме реального времени осуществлялась координация действий тактических корабельных групп, береговых войск, морской авиации и авиации Восточного военного округа.

С начала года существенно усилена новой техникой отдельная береговая ракетная бригада на Камчатке. Всего за месяц мы получили по одному дивизионному комплекту береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". Это суммарно порядка 20 машин. Техника была доставлена на полуостров морем, своим ходом совершила марш в расположение соединения. Сейчас на машинах проведены все необходимые регламентные работы и пройдены первые учения с выполнением электронных пусков ракет по отряду кораблей условного противника.

Полностью завершено перевооружение на новые бронетранспортеры БТР-82А двух бригад морской пехоты флота, успешно эксплуатируются танки Т-80БВ, которые регулярно привлекаются к мероприятиям плановой боевой подготовки береговых Войск и Сил на Северо-Востоке России.

Морская авиация флота усилена двумя модернизированными высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. До конца года к месту постоянной дислокации с завода прибудут еще несколько таких машин.

Должен сказать, что обновляется и инфраструктура пунктов базирования флота. Ведется строительство современного причального фронта, которое осуществляется с учетом всех современных требований, возводятся хранилища, технические зоны, модернизируются арсеналы. Строятся военные общежития и служебное жилье".

Полностью интервью С.Авакянца опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".