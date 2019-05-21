Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек
Бишкек. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Рост напряженности на таджикско-афганской границе представляет угрозу для стран Организации Договора о коллективной безопасности, заявил в понедельник исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"По-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация в Афганистане, которая остается территорией нестабильности. Размещение вооруженных формирований террористический и экстремистских организаций является источником непосредственной угрозы безопасности наших государств", - сказал Семериков на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Бишкеке.
"В Афганистане продолжаются боевые действия и террористические акты, уносящие жизни людей и не позволяющие восстановить экономику страны для продуктивного вовлечения в региональную мировую экономическую кооперацию. Особенно беспокоит устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской государственной границе", - подчеркнул он.
По его словам, в связи с сохраняющейся сложной военно-политической обстановкой в Афганистане в целях снижения напряженности на таджикско-афганском приграничье разработан перечень политических, военных и специальных мер, направленных на оказание сдерживающего воздействия на возможные планы и намерения террористических структур, дислоцирующихся в Афганистане.
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