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21.05.2019
Интерфакс-АВН

Программа по укреплению таджикско-афганской границы проходит утверждение в странах ОДКБ - генсек

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Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Источник изображения: "Московский Комсомолец"

Бишкек. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Рост напряженности на таджикско-афганской границе представляет угрозу для стран Организации Договора о коллективной безопасности, заявил в понедельник исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"По-прежнему вызывает обеспокоенность ситуация в Афганистане, которая остается территорией нестабильности. Размещение вооруженных формирований террористический и экстремистских организаций является источником непосредственной угрозы безопасности наших государств", - сказал Семериков на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Бишкеке.

"В Афганистане продолжаются боевые действия и террористические акты, уносящие жизни людей и не позволяющие восстановить экономику страны для продуктивного вовлечения в региональную мировую экономическую кооперацию. Особенно беспокоит устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской государственной границе", - подчеркнул он.

По его словам, в связи с сохраняющейся сложной военно-политической обстановкой в Афганистане в целях снижения напряженности на таджикско-афганском приграничье разработан перечень политических, военных и специальных мер, направленных на оказание сдерживающего воздействия на возможные планы и намерения террористических структур, дислоцирующихся в Афганистане.

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Афганистан
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ОДКБ
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1 комментарий
№1
21.05.2019 06:12
Опираясь на Сирийский опыт под "крышей" ОДКБ нужно формировать в Канте мощную авиационную группировку как для ударов по прорывающихся бандам ТАЛИБОВ и ИГИЛ так и по их базам в Афганистане.
Нужны бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, истребители прикрытия МиГ-29 СМТ, ударные Ми-24 и транспортные Ми-8.

Для зачисток  бандитов на земле  нужна пехота и спецназ, т.е. местные вооруженные силы Таджикистана, Киргизии, Казахстана и усиление - отряды/батальоны спецназа из России, Белоруссии, Армении.
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