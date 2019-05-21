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21.05.2019
Известия.ru

"Техмаш" начал испытания интеллектуальных взрывателей для РСЗО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") приступил к предварительным испытаниям "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора "Техмаша" Александра Кочкина.

"Мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы, но динамика достаточно положительная", — отметил Кочкин.

В феврале глава "Техмаша" Владимир Лепин сообщил, что российские РСЗО, в том числе "Торнадо-Г", будут оснащаться "умными" взрывателями нового поколения, опытные образцы будут готовы в 2020 году. Он пояснил, что интеллектуальный взрыватель сможет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

Ранее 20 мая стало известно, что Минобороны РФ заказало в "Техмаше" первую опытно-промышленную партию новейших 30-миллиметровых снарядов с управляемым подрывом. В ближайшее время начнутся госиспытания.

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Россия
Продукция
Град РСЗО
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