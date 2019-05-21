В Швейцарии опасаются полного разоружения

Около двух третей граждан Швейцарии высказались на референдуме 19 мая в пользу ужесточения законов, регулирующих владение оружием.

Таким образом, как сообщает DW, граждане Швейцарии одобрили новые правила, усложняющие покупку полуавтоматического оружия. Кроме того, полиции будет легче выяснять происхождение конкретной единицы оружия.

Если на референдуме граждане страны высказались бы против усиления контроля за владением оружием, это поставило бы под вопрос дальнейшее пребывание Швейцарии в Шенгенской зоне.

Противники ужесточения правил опасаются, что в Швейцарии постепенно дело дойдет до полного разоружения населения. В стране огнестрельное оружие распространено больше, чем в большинстве европейских стран. Это связано с тем, что военнослужащие швейцарской армии держат свои винтовки и пистолеты дома и должны регулярно проводить тренировки.

Кроме того, в стране раз в пять лет проводится стрелковое соревнование с большим количеством зрителей и участников.