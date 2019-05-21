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21.05.2019
Военно-промышленный курьер

Во всем слушаемся США - в Польше недовольны прагматичной позицией Германии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Германия не воспринимает Россию как угрозу, а Берлин реализует проект "Северный поток - 2" только ради своих экономических амбиций, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt.

"В Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США", - считает Сикорский.

По его словам, находящиеся в Калининграде российские ракеты способны достать до Германии, однако Берлин "закрывает на это глаза". Сикорский также раскритиковал позицию Германии по строительству газопровода "Северный поток - 2".

"Германия поставила свои экономические интересы не только выше интересов соседей, но и вышел геостратегических интересов Европы", - отметил бывший глава МИД Польши.

Он добавил, что Германия якобы намерена "стать центром распределения газа в Европе и нуждается в сырье, чтобы конкурировать с США".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
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