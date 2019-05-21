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21.05.2019
Военно-промышленный курьер

США пытаются взять под контроль новейшие российские ракетные вооружения

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Источник изображения: vpk-news.ru

США пришли к выводу, что ударный российский ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим блоком и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" подпадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом заявила Комитету по международным отношениям Сената замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

Томпсон проинформировала Сенат, что эти системы вооружений могут быть развернуты до февраля 2021 года - до момента истечения срока СНВ-3. Поэтому они "будет считаться существующими типами и будет подпадать под договор в соответствующий момент их цикла разработки".

"Более того, мы считаем, что и остальные три системы отвечают американским критериям нового вида стратегических наступательных вооружений в рамках СНВ-3", - подчеркнула дипломат.

Портал Свободная Пресса отмечает, о каких конкретно системах идет речь, замгоссекретаря не сказала. Видимо, в Вашингтоне имеют в виду комплекс "Кинжал", оснащенный гиперзвуковыми ракетами, океанскую многоцелевую систему "Посейдон", а также крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник".

Со своей стороны, Москва уверена, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие СНВ-3. Ранее посол России в США Анатолий Антонов четко обозначил российскую позицию: "Это не является предметом договора". Посол добавил, что российская сторона не отказывается обсуждать с Вашингтоном свои новые ударные системы в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности. Однако, по его словам, США не хотят пойти на такой шаг.

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Проекты
ГЗЛА
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Ядерный щит
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