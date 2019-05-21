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21.05.2019
ТАСС

"Техмаш" проводит предварительные испытания "умных" взрывателей для реактивных снарядов РФ

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Стенд Концерна "Техмаш"
Стенд Концерна "Техмаш" на выставке KADEX 2018.
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Замгендиректора компании Александр Кочкин уточнил, что речь идет о более совершенных и эффективных боеприпасах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) проводит предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора "Техмаша" Александр Кочкин.

"Эти боеприпасы более совершенные, более эффективные. В данное время мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы, но динамика достаточно положительная", - сказал Кочкин, отвечая на вопрос о ходе разработки "умных" взрывателей для РСЗО.

В феврале глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби сообщал ТАСС, что российские РСЗО, в том числе "Торнадо-Г", получат "умные взрыватели" нового поколения, опытные образцы будут готовы в 2020 году.

Тогда же Лепин пояснил, что это будет "интеллектуальный взрыватель", который сможет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

Кочкин подтвердил, что заявленные генеральных директором концерна сроки сохраняются.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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