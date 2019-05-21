Показаны учения Нацгвардии Украины с применением "Спартана"

Украинский блогер опубликовал видео учений на одном из полигонов национальной гвардии Украины. Ролик начинается с того, что блогер в восторженных тонах рассказывает о наличии кофейного автомата на полигоне НГУ.

Бронемашина "Спартан" Нацгвардии Украины Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт в том числе о ротно-тактических учениях с тренировкой стрельб из различных видов оружия.

В видеоматериале демонстрируется бронеавтомобиль 4х4 "Спартан", который применялся в ходе учений. По состоянию на 2015 год в украинской нацгвардии было около двух десятков таких бронемашин (в целом по силовым структурам Украины – около 40). Ранее, в 2014 году, Украина импортировала эти бронеавтомобили из ОАЭ. Производство "Спартана" было частично локализовано на "АвтоКрАЗе", однако возникла проблемы с поставкой комплектующих.

Блогер Харитон Старский показывает передвижную кухню, в которой военнослужащих кормят из одноразовой посуды. Ранее украинские военные жаловались на такую посуду в столовых войсковых частей, отмечая, что зачастую использованные ложки и тарелки не утилизируют, а моют и снова выкладывают на стол.

Обед, который представлен на полигоне: суп, каша гречневая с курицей, салат из квашеной капусты, менее 200 мл компота. При этом салат и каша "подаются" в одной пластиковой тарелке. Это при почти четырёхкратном официальном росте расходов на содержание силовых структур на Украине.

Источник изображения: topwar.ru

Обратил на себя внимание тот факт, что фамилии военнослужащих НГУ на нашивках указываются на латинице.