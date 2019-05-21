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21.05.2019
Военное обозрение

Депутат ГД анонсировал упрощённую выдачу паспортов РФ жителям Приднестровья

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В Государственной Думе анонсировали расширение действия российского закона об упрощённом предоставлении гражданства для отдельных категорий представителей иностранных государств. Своеобразный анонс на этот счёт был сделан депутатом от фракции большинства в ГД РФ Александром Ярошуком.

Шествие "Бессмертного полка" в Приднестровье

Источник изображения: пресс-служба президента ПМР

В интервью приднестровскому каналу ТСВ депутат от "Единой России" заявил о том, что в ближайшее время в России может быть принято политическое решение об упрощённом предоставлении российского гражданства жителям Приднестровской Молдавской Республики.

По словам депутата, именно вопрос возможности получения паспортов России жителей ПМР интересует в первую очередь, когда они приходят на встречи, организованные российскими законодателями.

Депутат от "ЕР" также напомнил, что не так давно была продемонстрирована политическая воля в отношении граждан народных республик Донбасса. В Донецке и Луганске открыты пункты предоставления российского гражданства тем жителям ДНР и ЛНР, которые имеют паспорта граждан этих республик.

Для справки: население ПМР примерно на две трети состоит из русских. Почти 100% жителей республики – русскоязычные. Ранее в Приднестровье на референдуме высказались за независимость от Молдовы.

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Страны
Молдавия
Россия
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