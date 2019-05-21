Турецкая пограничная охрана получает бронированные машины Ates

Турецкая компания Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Измир) 16 мая 2019 года передала министерству внутренних дел Турции первые 20 из заказанных ей 57 бронированных машин разведки и наблюдения Ateş с колесной формулой 4х4, предназначенных для использования турецкой пограничной охраной. Остальные 37 машин Ateş должны быть поставлены до конца 2019 года.

Первые полученные МВД Турции для для использования турецкой пограничной охраной бронированные машины разведки и наблюдения Katmerciler Ates, выполненные на базе бронированной машины Hizar. Измир, 16.05.2019. Источник: Katmerciler

Машины Ateş являются вариантом впервые представленной Katmerciler в 2017 году бронированной машины Hizir класса MRAP, и, видимо, контракт с МВД Турции на их поставку стал первым значительным заказом на активно продвигаемую линейку минозащищенных бронеавтомобилей компании. Частная фирма Katmerciler с 1985 года занимается производством дорожно-строительной техники и надстроек для специальных автомобилей (пожарных, автоцистерн, коммунальных, трейлеров и т.д.), и поставляет свою продукцию в том числе и в Россию. До последнего времени единственным серийным "военным" продуктом Katmerciler был выпускаемый с 2010 года полицейский "антириотный" водометный бронеавтомобиль TOMA.

16-тонная бронированная машина Нizir (4х4) класса MRAP вместимостью до 9 человек выступает флагманским продуктом новой военной линейки Katmerciler. Машина Нizir оснащена типичной комбинацией дизельного двигателя Cummins ISL мощностью 400 л.с. и автоматической трансмиссии Allison 3000.

Финансирование заключенного в 2017 году контракта на закупку 57 бронированных машин разведки и наблюдения Ateş для МВД Турции на 75% обеспечивается из фондов Европейского Союза, поскольку закупаемые машины должны использоваться на границах Турции с Грецией и Болгарией с целью усиления предотвращения попадания через эти границы нелегальных иммигрантов (в основном из Сирии) из Турции в ЕС.

Машина Ateş оснащается комплексом наблюдения и разведки разработки и производства турецкой компании Aselsan, включающим РЛС обнаружения наземных целей ACAR (на подъемном мачтовом устройстве), круглосуточную электронно-оптическую систему FalconEye/Şahingözü-OD (на втором подъемном мачтовом устройстве), систему обнаружения направления стрельбы SEDA, автоматизированную систему управления SECANS и три цифровые радиостанции.

Экипаж машины Ateş шесть человек. Машина при полной боевой массе 16 тонн имеет скорость по шоссе до 120 км/ч и запас хода до 700 км. Установлены система защиты от ОМП и лебедка.

Первые полученные МВД Турции для для использования турецкой пограничной охраной бронированные машины разведки и наблюдения Katmerciler Ates, выполненные на базе бронированной машины Hizar. Измир, 16.05.2019. Источник: Katmerciler