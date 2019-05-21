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21.05.2019
ТАСС

Минобороны заказало первую партию 30-мм снарядов с управляемым подрывом

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Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш"
Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Партия была заказана для проведения государственных испытаний, отметил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России заказало первую опытно-промышленную партию 30-мм снарядов с управляемым подрывом для проведения госиспытаний. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Сегодня мы производим первую партию этих боеприпасов и уже выходим на стадию государственных испытаний. Я думаю, что в следующем году эта работа завершится. Первую опытно-промышленную партию заказало Минобороны для проведения государственных испытаний", - сказал Кочкин.

Замглавы "Техмаша" напомнил, что вооружение в калибре 30 мм применяется и в авиационной технике, и в военно-морской, и в технике сухопутных войск. Он добавил, что применение таких боеприпасов потребует модернизации уже имеющихся образцов вооружений. "Дооснащения аппаратурой управления", - уточнил собеседник ТАСС.

Ранее на форуме "Армия-2018" управляющий директор НПО "Прибор" Юрий Набоков сообщал, что российские системы с боеприпасом управляемого подрыва будут дешевле мировых аналогов, в частности разработки немецкой Rheinmetall, так как российская система управления - лазерная и требует установки только блока лазерного управления, а не изменения компоновки всей боевой машины.

 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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