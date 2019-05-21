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21.05.2019
Интерфакс-АВН

Иран располагает мощностями для создания атомной бомбы - газета

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Эксперты в области ядерной физики заявили, что существующих у Ирана мощностей вполне достаточно для создания атомной бомбы менее чем за год, однако в Совете Федерации заверили, что Россия не позволит исламской республике овладеть ядерным оружием, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Иран при желании может создать атомную бомбу менее чем за год. Об этом изданию заявили эксперты в области ядерной физики. В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне пояснили, что запасов урана, которые, согласно докладу МАГАТЭ, сегодня есть у исламской республики, вполне достаточно для создания собственной бомбы", - говорится в публикации.

В то же время, как пояснили изданию эксперты ПИР-центра, одной лишь химической составляющей для изготовления атомной бомбы недостаточно - необходимы детонаторы и компактная оболочка, а всего этого, по их словам, у иранцев пока нет.

В статье отмечается, что в посольстве Ирана отказались предоставить оперативный комментарий по запросу издания.

Между тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил газете, что Москва не позволит Ирану овладеть ядерным оружием.

"Мы всячески поддерживаем готовность исламской республики сохранять режим договора о нераспространении ядерного оружия. Мы продолжаем развивать свое сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома, именно мирного атома. Все 14 проверок МАГАТЭ подтвердили полное сворачивание всех аспектов ядерной программы, которые могли бы иметь военный характер и вести к созданию бомбы. Поэтому все домыслы об этом - от лукавого", - заявил Косачев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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