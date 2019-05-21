Газовый шлейф: почему американцы против продажи Турции российских ЗРК

Новые системы ПВО помогут Анкаре укрепить позиции в регионе

НАТО в апреле исполнилось 70 лет — солидный возраст для любой международной организации. Кажется, однако, что за столь долгий срок США так и не научились видеть в Турции полноценного союзника по альянсу, у которого могут быть свои интересы. В ожидании поставки российских ЗРК С-400 в Турцию в июле этого года стороны пытаются найти общий язык, но американские партнеры Анкары по привычке разговаривают языком ультиматумов. В ситуации разбирались "Известия".

И вашим, и нашим

"Турция должна определиться, хочет ли она остаться в самом успешном за всю историю мира военном союзе или подвергнуть риску безопасность этого сотрудничества", — заявил недавно вице-президент США Майк Пенс. Не менее Белого дома обеспокоены появлением у Турции стратегического вооружения, способного потенциально угрожать альянсу, и американские парламентарии.

Вице-президент США Майк Пенс Источник изображения: Фото: Global Look Press/D. Myles Cullen

В переговорах со своим строптивым союзником американская сторона указывает, что Анкара не должна одновременно эксплуатировать самолеты пятого поколения F-35 и ЗРК С-400 в силу того, что радары российской системы могут поставить под угрозу раскрытия ряд технологий, делающих американский самолет особенно ценным в предстоящих конфликтах: оперативный обмен данными о боевой обстановке с центральным пунктом командования на поле боя и возможность сохранять низкую заметность в борьбе с ПВО потенциального противника.

Турецкая сторона, понимая обеспокоенность американцев, предлагает создание технической комиссии, задачей которой было бы устранение любых опасений Вашингтона. В ответ американцы продолжают нагнетать ситуацию, угрожая Турции не только полным исключением из программы F-35, но и введением санкций и прекращением военно-технического сотрудничества по другим оборонным проектам.

Истребитель пятого поколения F-35 Источник изображения: Фото: Depositphotos

Реакция США, возможно, указывает на существование растущего недоверия и даже опасений политических элит США относительно долгосрочных планов Турции расширить сферу своих интересов в регионе.

Послание к евреям

Изменение глобального баланса сил не в пользу США заставляет американцев пересмотреть степень их вовлеченности в дела Ближнего Востока и Средиземноморья. Акцент делается не только на поиск более эффективных методов демонстрации силы в исключительных случаях, как показала недавняя отправка атомного авианосца к берегам Ирана. Особое значение для глобального доминирования США приобретает оборонно-наступательный потенциал региональных союзников США, связанных с американской политической системой не конъюнктурными интересами, а культурным и идеологическим наследием.

Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности Израиля. Администрация США не ограничивается содействием сближению монархий Персидского залива и Тель-Авива на почве общих антииранских настроений. США вносят значительный вклад в развитие израильского оборонного потенциала и энергетической безопасности. Подобная поддержка в практическом плане выражается в передаче Израилю эксклюзивного экспортного варианта F-35, а также в продвижении сотрудничества в Восточном Средиземноморье с Грецией и Республикой Кипр в области добычи природного газа.

Истребители F-35 и F-16 ВВС Израиля Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Параллельно с этим Турция пытается по ряду критических для интересов США вопросов придерживаться самостоятельной позиции, которая не всегда находит одобрение в Вашингтоне. Например, стремление Анкары к независимой внешней политике на Ближнем Востоке фактически ведет к ослаблению американской санкционной блокады против Тегерана. США не может не беспокоить и упорное желание Турции поддерживать в регионе движение "Братьев-мусульман", которых Вашингтон вслед за монархиями региона вот-вот объявит террористической организацией.

Неудивительно, что в Израиле сегодня говорят о нежелательности передачи Турции самолетов пятого поколения F-35. Будущее оружие стратегического сдерживания может оказаться неэффективным в случае регионального конфликта с вероятным участием Турции или протурецких сил. Возможность изучить поведение этих самолетов в критических ситуациях наряду с эффективным применением С-400 может ограничить свободу действий израильских ВВС.

Израильские ВВС открыто действуют в турецкой зоне влияния вблизи Алеппо, что указывает на вероятность повторения несанкционированного вторжения израильтян в воздушное пространство Турции (как это было в 2007 году во время бомбардировки сирийского ядерного реактора). Такой инцидент очевидно приведет к дипломатическому кризису между Анкарой и Тель-Авивом. Турция вряд ли будет искренне готова идти на диалог с Израилем по военно-политическим вопросам, учитывая активную поддержку израильтянами курдского национализма.

Предотвратить бурю

По всей видимости, в США понимают важность делать превентивные шаги, не дожидаясь, пока Турция получит российские средства противовоздушной обороны и интегрирует их в активно развивающийся военно-морской флот. Сдерживающей силой для Турции должна, по замыслу Вашингтона, послужить трансформация механизма экономического сотрудничества между Грецией, Кипром и Израилем в систему взаимных гарантий безопасности.

Начало разведки запасов природного газа турецким судном "Фатих" в спорных водах Средиземного моря спровоцировало критику не только со стороны Греции, Кипра и ЕС, но и США. Похоже, что Турция не намерена дожидаться разрешения кипрского вопроса, от которого и зависит демаркация международных морских границ.

Российские ЗРК С-400 могут придать Турции необходимую уверенность в деле отстаивания своих национальных интересов. Причина разногласий между Вашингтоном и Анкарой из-за российских комплексов ПВО лежит не в технических деталях как таковых, а в растущем недоверии между двумя союзниками по НАТО, оказавшихся сегодня не готовыми делить влияние в регионе. На фоне ослабления боевого потенциала турецких ВВС, подвергшихся масштабным чисткам после попытки переворота в июле 2016 года, российские средства ПВО, способные закрыть большую часть исключительной экономической зоны Турции в Средиземном море, могут серьезно усилить позиции Анкары.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Очевидно, что России как одному из ведущих мировых экспортеров оружия стоит внимательно следить за тем, чтобы экономически выгодные сделки не подрывали существующие основы военно-стратегического паритета в регионе. В столь важном деле необходимо знать покупателя в лицо: хорошо понимать его долгосрочные политические планы и иметь гарантии того, что оружие не будет использоваться против коренных интересов самой России где бы то ни было.

Тимур Ахметов