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21.05.2019
ТАСС

ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"

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Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019.
Источник изображения: RussianArms / forums.airbase.ru

В боевой состав флота должен войти корвет нового проекта "Гремящий"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2019 году впервые получит два надводных корабля и одну подводную лодку, вооруженные комплексом крылатых ракет "Калибр", сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"Мы также ожидаем в этом году получить два первых боевых корабля с комплексом новейших крылатых ракет "Калибр". В боевой состав флота должен войти также современный корвет нового проекта "Гремящий". Он уже проходит заводские ходовые испытания. Корабль несет не только крылатые ракеты "Калибр-НК", но и вооружен, как корветы проекта 20380, современным комплексом противовоздушной обороны "Редут", имеет серьезное противолодочное вооружение", - сказал Авакянц.

Он также отметил, что для нужд флота ведется целевое строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636, которые, помимо торпедного вооружения, получили возможность наносить удары по морским и наземным целям крылатыми ракетами семейства "Калибр-ПЛ". "Первую такую лодку мы ожидаем получить в этом году", - отметил командующий.

По его словам, всего в 2019 году на ТОФ планируется сформировать более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота. "В частности, среди новостроек, которые предстоит укомплектовать экипажами, - корвет "Алдар Цыденжапов", современный морской тральщик, противодиверсионные катера, спасательный буксир, рейдовые водолазные катера, дизельные и атомные подводные лодки, строящиеся специально для Тихоокеанского флота", - добавил Авакянц.

Также до конца 2019 года корабельный состав бригады охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России усилится малым ракетным кораблем "Смерч". "Он также претерпел глубокую модернизацию, которая затронула в первую очередь его главный ударный ракетный комплекс. Пусковые установки ракет "Малахит" демонтированы, и на их местах размещены направляющие для контейнеров противокорабельных ракет "Уран". МРК теперь несет 16 таких ракет", - сказал адмирал.

Ракетный комплекс "Калибр" поставлен на вооружение ВМФ России. По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ". "Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Гремящий
Проекты
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
22350
636.3
877 Палтус
885 Ясень
Калибр КР
ТОФ
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2 комментария
№1
21.05.2019 02:47
Цитата, q
"Мы также ожидаем в этом году получить два первых боевых корабля с комплексом новейших крылатых ракет "Калибр".
Гремящий и Шапошников?
0
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№2
21.05.2019 04:55
Какая то положительная привычка у В.В.Путина, посетит корабль и считает его "своим", постоянно эта серия на уме у него. Так что корветов, тем более заводами отработанных и импортозамещенных, сколько Флоту надо, столько и будет.
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