"Пересвет" в конце тоннеля: Путин определил приоритеты в военной сфере

Создание перспективных систем противовоздушной обороны (ПВО) является приоритетным направлением развития Воздушно-космических сил. К такому выводу подталкивает анализ современных конфликтов, заметил президент Владимир Путин в ходе традиционной серии совещаний по военному развитию и исполнению гособоронзаказа. К отечественным системам ПВО активно проявляют интерес другие государства. Так, лидеры России и Турции уже обсуждали контракт на поставку Анкаре С-500 "Пересвет". Более того, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах по совместному производству комплексов. Информацию об этом "Известиям" подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Создание перспективных систем противовоздушной обороны (ПВО) является приоритетным направлением развития Воздушно-космических сил. К такому выводу подталкивает анализ современных конфликтов, заметил президент Владимир Путин в ходе традиционной серии совещаний по военному развитию и исполнению гособоронзаказа. К отечественным системам ПВО активно проявляют интерес другие государства. Так, лидеры России и Турции уже обсуждали контракт на поставку Анкаре С-500 "Пересвет". Более того, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах по совместному производству комплексов. Информацию об этом "Известиям" подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Серия совещаний по вопросам военного развития с участием президента прошла в новом формате. По предложению главы государства с этого года встречи посвящены определенному виду или роду войск Вооруженных сил. В эти же дни российский лидер посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и Государственный летно-испытательный центр имени В.П. Чкалова, где смог лично убедиться в дееспособности предприятий оборонной промышленности.

— Исхожу из того, что это нам позволит глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, — пояснил Владимир Путин. — Это будет касаться и производства необходимой техники, и ее принятия на вооружение, подготовки личного состава, подготовки необходимой инфраструктуры, для того чтобы эта техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно и сохранялась в нужных для современной и высокотехнологичной продукции условиях.

Приоритетное направление

В этот раз представители оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны обсуждали модернизацию Воздушно-космических сил (ВКС). Уровень современных вооружений в ВКС сегодня составляет 74%, констатировал президент.

— Прежде всего анализ современных военных конфликтов показывает, что одним из приоритетных направлений развития ВКС является создание перспективных систем противовоздушной обороны, — обратил внимание участников совещания глава государства. — Российские зенитные ракетные комплексы всегда отличались эффективностью и надежностью. Свои высокие характеристики они полностью подтвердили и в реальной боевой обстановке в ходе операции в Сирии. Поэтому необходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными комплексами ПВО, в том числе дальнего действия — С400, и ближнего действия — таких как "ПанцирьС".

Владимир Путин напомнил, что в рамках гособоронзаказа в прошлом году в войска поставлено четыре полковых комплекта С400 с зенитными управляемыми ракетами дальнего действия и три дивизиона "ПанцирьС". Эту работу президент поручил продолжать и в нынешнем году.

Турецкий "Пересвет"

В ходе контактов между лидерами России и Турции обсуждалась перспектива заключения контракта на приобретение перспективной противовоздушной системы С-500, которая пока не принята на вооружение Вооруженных сил РФ, сообщил "Известиям" пресс-секретарь Владимира Путина. По его словам, президенты затрагивали этот вопрос во время беседы.

Ранее об интересе к С-500 и возможном участии в этом оборонном проекте турецких специалистов заявлял и Реджеп Тайип Эрдоган. Турция уже заключила контракт на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф". Сумма сделки составляет $2,5 млрд.

С-500 — новое поколение систем противовоздушной обороны. Этот комплекс дальнего действия и высотного перехвата обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны. В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что процесс опытно-конструкторских разработок по С-500 в процессе завершения.

Интерес Анкары к российским дальнобойным зенитным ракетным системам понятен, но пока заявления о совместном производстве С-500 не имеют под собой реальной почвы, отметил в разговоре с "Известиями" военный эксперт Андрей Фролов.

— Это больше похоже на политическое заявление. Оно рассчитано, с одной стороны, на внутреннюю турецкую аудиторию, а с другой стороны, это некий очередной жест в диалоге с США, — уверен он. — На данный момент предпосылок для совместного производства таких систем нет, а что будет через несколько лет, неизвестно.

Быть готовыми

Еще одна задача — разработать средства защиты от гиперзвукового воздушного нападения. Такое оружие пока есть только у России, напомнил Владимир Путин. Но, по мнению президента, следует быть готовым к тому, что аналоги гиперзвуковых ракет появятся и у других передовых держав.

Значительное обновление ждет и авиационную часть ВКС. Владимир Путин обратил внимание на необходимость модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М. Эти самолеты должны иметь возможность нести как новейшие крылатые ракеты, так и другие перспективные средства поражения, уточнил российский лидер.

Министерство обороны может увеличить число закупаемых стратегических бомбардировщиков Ту-160, сообщил он в ходе общения с работниками Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, где идет производство и модернизация ракетоносца.

К 2028 году планируется полностью перевооружить три авиационных полка ВКС перспективными авиационными комплексами пятого поколения Су-57. До 2027 года будет закуплено 76 таких самолетов, хотя ранее контракт предполагал приобретение только 16. По словам Владимира Путина, существенно увеличить количество приобретаемой техники удалось благодаря 20-процентному снижению стоимости производства Су-57 и вооружений к ним.

Парк вертолетов армейской авиации также предстоит оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками и оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности, поставил задачу российский лидер. К 2028 году в войска должно быть поставлено 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ.

В ракетно-космической отрасли накопились проблемы и их нужно последовательно решать, констатировал президент Владимир Путин на одном из совещаний.

— И главное, говорил уже об этом неоднократно, нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы, необходимо двигаться вперед, планомерно наращивать, развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения, — добавил глава государства.

Конструкторские бюро и предприятия ракетнокосмической отрасли должны четко выполнять все задания гособоронзаказа, распорядился президент. По его словам, особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактикотехнических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов, в том числе по разрешающей способности аппаратуры наблюдения и срокам активного существования аппаратов на орбите.

Состав российской орбитальной группировки за последние годы обновлен на 80%, при этом количество спутников возросло в 1,5 раза, сообщил российский лидер.

Верхушка айсберга

На совещаниях активно обсуждалось развитие техники Воздушно-космических сил, которое сегодня в приоритете у государства, отметил военный эксперт Антон Лавров.

— Наши передовые разработки — лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковая ракета "Кинжал" — уже работоспособны и находятся в высокой степени готовности, — отметил он в беседе с "Известиями". — Вообще очень много внимания было уделено закупкам новой боевой техники. И скорее всего, Су-57, о покупках которых говорил президент, лишь верхушка айсберга. Скорее всего, было принято решение об увеличении поставок в войска и других новых образцов.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, прошедшие совещания демонстрируют постоянный интерес президента к военной теме, к совершенствованию систем вооружения, в том числе систем на новых физических принципах.

— По итогам создания новых вооружений проводится внимательный разбор, какие ошибки были допущены, какие недостатки нужно устранить, — сказал он "Известиям".

Эксперт обратил внимание, что раньше посещение военных заводов обычно проходило в рамках рабочих поездок главы государства, а в этот раз президент специально приезжал на предприятия и проводил там совещания.