Лишит ли китайской клон "Арматы" наш Т-14 звания лучшего танка в мире?

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Весной 2016 году в Сети появились изображения некоего китайского танка FAAS, который, по сути, являлся своеобразным ответом российскому Т-14, созданному на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Нарисованная машина во многом напоминала разработку из России. Как на танке УВЗ, у FAAS экипаж находился в специальной защищенной капсуле - боеприпасы были надежно отделены специальной перегородкой. Хотя были и некоторые различия, например в конструкции башни, которая лучше защищена, чем у "Арматы". К тому же, заявлялось, что пушка будет калибра 140 мм.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Часть экспертов тогда посчитала, что это просто какие-то фантазии неизвестных китайских художников. Другие же специалисты достаточно всерьез восприняли обнародованные изображения. По их мнению, если реальная китайская бронемашина будет соответствовать тому, что мы увидели, она способна даже превзойти Т-14.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что в КНР могут создать танк нового поколения. Все необходимое для этого в стране есть: мощности, опытные кадры, да и с финансами у китайцев проблем нет.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Вполне вероятно, что в ноябре 2020 года на масштабной выставке в Чжухае будет впервые представлена эта новейшая боевая машина, которую, кроме принятия на вооружение, предложат и на экспорт.

Дмитрий Лемешко