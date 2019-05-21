Стратегический B-2 сбросил "зловещее сообщение" врагам США

thedrive.com

ВВС США выпустили видео, в котором показано, как тяжелый стратегический малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit друг за другом сбрасывает две корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые впоследствии поражают условные наземные цели. На ролик обратил внимание The Drive.

Как отмечает издание, ранее ВВС США не демонстрировали ролик столь высокого качества, в котором показывался бы одновременный сброс самолетом двух таких бомб.

Публикация подобного ролика "дает ясный сигнал потенциальным противникам Америки", которым не удастся скрыться даже в самых укрепленных бункерах, пишет The Drive. "Думайте об этом как о дружеском напоминании о том, что поставлено на карту, когда дело доходит до войны с США", — рекомендует издание.

Авторы полагают, что именно с применением подобного оружия США могут начать военную кампанию против Ирана и Северной Кореи.

В апреле военный журналист и продюсер Джефф Болтон опубликовал ролик, снятый из кабины B-2 Spirit. В подписи к ролику сообщается, что ранее запись полета такого самолета, снятая из его кабины, не демонстрировалась.

В октябре 2018 года США в ответ на создание Китаем баллистической ракеты средней дальности DF-26 провели первое в истории учебное развертывание на авиабазе Перл-Харбор — Хикэм (Гавайи) тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit.

Northrop B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.

Корректируемый авиационный боеприпас GBU-57 массой 13,6 тонны считается самой мощной неядерной бомбой в мире. MOP способен проникать в грунт на глубину до 61 метра и пробивать до 19 метров армированного бетона. Разработка оружия завершена компанией Boeing в 2007 году. В 2011 году MOP были приняты на вооружение ВВС.

Один B-2 Spirit способен переносить два GBU-57.