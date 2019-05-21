Вашингтон предоставляет оружейным "откатам" официальный статус

И делает их главным инструментом конкуренции на мировом рынке вооружений

Советское, а затем и российское оружие всегда составляло серьезную конкуренцию продукции ВПК США на мировом рынке. И дело не только в пресловутом сочетании цена-качество, крайне важном для не очень богатых стран "Третьего мира", но и в том, что эффективность российского оружия по целому ряду позиций значительно опережает американские аналоги.

Об этом, в частности, свидетельствует тот неизменный спрос, которым пользуется продукция российских оружейников в "нефтяных монархиях" Ближнего Востока, которые вообще не ограничены в средствах и могут покупать все самое лучшее практически за любую цену. И эти страны, которые американский ВПК рассматривает как свою "вотчину", покупают все больше российского и китайского оружия.

Еще более ярким примером стала Турция, которая, несмотря на членство в НАТО и беспрецедентное давление Вашингтона, твердо и решительно отстаивает свое право на закупку российского оружия. Эта ситуация помимо очевидного превосходства российских систем ПВО показывает и то, что американцы, будучи неспособными предложить более привлекательный, чем у конкурентов товар, не стесняются ради продвижения своих коммерческих интересов задействовать на полную мощь инструменты военно-политического давления, нисколько не считаясь с суверенитетом союзных им стран.

Впрочем, как мы видим, на том же турецком примере, и такая политика не всегда оказывается эффективной. Исходя из этого, Вашингтон намерен подкрепить "кнут" еще и "пряником".

Как сообщает Defence One, США намерены распространить программу дополнительного финансирования тех стран, которые готовы полностью отказаться от российского оружия.

Пока что данные преференции на таких условиях предназначаются только странам Восточной Европы, входившим ранее в состав СССР или соцлагеря. Теперь Вашингтон намерен задействовать эту программу в отношении всех стран планеты.

Однако отметим, что это вовсе не аттракцион неслыханной щедрости. Всю эту "помощь" американцы намерены вернуть себе до копеечки. Все дело в том, что отказа от имеющегося советского/российского оружия и обязательства не закупать его впредь не достаточно.

"Облагодетельствованная" американцами страна должна будет закупать оружие производства США. Причем на сумму, которая, надо полагать, значительно превысит размеры "помощи".

"Государство-участник новой программы подписывает обязательство избавиться от техники российского образца, больше не закупать ее и выделить часть собственных средств на приобретение американского оружия. Речь идет о значительных суммах", - приводит издание слова представителя внешнеполитического ведомства США, который подчеркнул, что участники программы должны покупать большие объемы американской техники, а не "один-два вертолета или бронетранспортера".

Таким образом, чиновник госдепа успокаивает американскую общественность, объясняя, что это вовсе не благотворительность за счет налогоплательщиков, что за все "туземцы" расплатятся сполна. И это действительно так. Ведь помимо приобретения техники, им придется закупать запчасти и боеприпасы, оплачивать обслуживание и услуги инструкторов. Иными словами, при ближайшем рассмотрении американский "пряник" оказывается довольно черствым и неаппетитным. Особенно если учесть, что страны, уже использующие российское оружие, имеют подготовленные кадры и инфраструктуру для его эксплуатации. Но американцы - большие специалисты "убеждать" руководства других стран принимать "правильные" решения. И суммы, которые идут на это "убеждение", разумеется негласно, гораздо меньше, чем официальные программы "помощи".

А программа финансирования отказа от российского вооружения необходима тем американским союзникам, что падки на откаты, для того, чтобы обосновать свое "решение" в глазах своих сограждан: мол, переход на американское оружие не будет нам ничего стоить, поскольку американцы его сами и оплатят. Впрочем, очевидно, что эти механизмы не универсальны и будут работать только в отношении коррумпированных режимов стран "Третьего мира" ну, и, соответственно, бывших членов ОВД и стран Балтии.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",