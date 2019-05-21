Белорусский зенитный ракетный комплекс "Бук-МБ3К"

Оригинал взят у коллеги saidpvo в ЗРК "Бук-МБ3К"

На завершившейся в Минске выставке MILEX-2019 белорусская компания ОКБ ТСП продемонстрировала собственную разработку - ЗРК средней дальности "Бук-МБ3К".

Самоходная огневая установка 9А318К ЗРК "Бук-М3БК" на шасси МЗКТ-692250 с ЗУР 9М318. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Как утверждают разработчики, ОКБ ТСП за 17 лет работы прочно заняло свою нишу на ранке вооружений. Основными направлениями деятельности предприятия является разработка новых образцов вооружения, глубокая модернизация существующих образцов.

Одним из примеров работы ОКБ ТСП по модернизации вооружения является модернизация ЗРК "Бук" до уровня "Бук-МБ". В нем воплощены основные достижения работы предприятия - вся аппаратура переведена на новую элементную базу с использованием цифровых и процессорных технологий. Но при этом, ЗРК "Бук-МБ" не сильно отличается по характеристикам от ЗРК "Бук-М1". "Бук-МБ" был приобретен ВС Азербайджана и продемонстрирован на военном параде в 2013 году. Сообщалось, что он имел российские ЗУР 9М317Э.

Накопленный опыт позволил разработчикам из ОКБ ТСП перейти к созданию абсолютно нового образца "Бук-МБ-3". Он базируется на колесном шасси МЗКТ-692250, разработана совершенно новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, которая увеличивает разведывательные возможности комплекса. Установлена новая оптико-электронная система обнаружения и сопровождения целей, включающая лазерный дальномер, тепловизор и оптический канал обнаружения и сопровождения целей. В исполнение поручения Главнокомандующего ведутся работы по созданию новой ракеты для этого комплекса, и в ближайшее время в ОКБ ТСП планируют проведение испытаний. При разработчики подчеркивают, что представленный на выставке ЗРК - полностью белорусская разработка.

Самоходная огневая установка 9А318К ЗРК "Бук-М3БК" на шасси МЗКТ-692250 с ЗУР 9М318. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Самоходная огневая установка 9А318К ЗРК "Бук-М3БК" на шасси МЗКТ-692250 с ЗУР 9М318. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Самоходная огневая установка 9А318К ЗРК "Бук-М3БК" на шасси МЗКТ-692250 с ЗУР 9М318. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Пусковая заряжающая установка 9А319К ЗРК "Бук-М3БК" на шасси МЗКТ-692250 с ЗУР 9М318. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Зенитные управляемые ракеты 9М318 и 9М38МБ - клоны российских ЗУР 9М317 и 9М38. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Зенитные управляемые ракеты 9М318 и 9М38МБ. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Зенитная управляемая ракета 9М318. Фото (с) Miroslav Gyurosy

Основные харакетиристики ЗРК "Бук-М3БК"

СОУ 9А318К и ТЗМ 9А319К могут использовать следующие типы ЗУР - 9М38, 9М38М1, 9М317, 9М38МБ, 9М38МБ1, 9М318.

Дальность обнаружения воздушной цели типа МиГ-29 - 130 км

Дальность обнаружения цели типа МиГ-29 тепловизионно-оптической системой - 40 км

Количество одновременно обстреливаемых целей - 6

Дальность поражения цели ракетой 9М318 - 3 - 70 км

Высота поражения цели ракетой 9М318 - 0,015 - 25 км

Тип ГСН - АРГСН

Минимальная ЭОП цели - 0,1 м2

Располагаемая перегрузка - 25g

Вес ЗУР 9М318 - 815 кг

Хоть ОКБ ТСП заявляют о полной собственной разработке данного ЗРК, он по сути является доработкой российского ЗРК "Бук-М2", если не его клоном с ракетой, скопированной с российской 9М317, но с активной радиолокационной ГСН. Как известно у нас работы по таким вариантам ЗУР для "Буков" также велись в ДНПП, который и является их разработчиком.

И как ремарка - при всей самостийности, ОПК Беларуси продолжает кодировать спецпродукцию индексами российского ГРАУ)

Источники:

https://milex.belexpo.by/media-tsentr/novosti/novinki-milex-2019-na-otkrytoy-ploshchadke-vystavki-ekspozitsiya-okb-tsp-zanimaet-samuyu-masshtabnuyu.html

https://topwar.ru/116477-proekt-perspektivnogo-zenitnogo-raketnogo-kompleksa-ot-okb-tsp-belarus.html

https://safaniuk.livejournal.com/100870.html

https://tass.ru/armiya-i-opk/6442415