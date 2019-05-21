Разработка новых израильских ракет класса "воздух-воздух"

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Разработка новых ракет "воздух-воздух" компанией "Рафаэль"

На сайте walla опубликована статья Амира Бухбута (военный обозреватель walla с 2006 г.) о разработке новых ракет "воздух-воздух" [израильской] компанией "Рафаэль". Как часто бывает для этого автора, много воды, неточностей и прямых ошибок. То, что из неё можно понять: "Рафаэль" работает над новой ракетой данного класса, а возможно и двумя сразу.

F-16D с ракетами "Питон-5" и "Дерби".

Первая ракета - новая версия "Питон-5", с модернизированной ГСН, гораздо более чувствительной и точной, чем ранее. Возможно даже использование двух датчиков, как это сделано на ракете Stunner (комплекса "Праща Давида"), т.е. активного радиолокационного и тепловизионного. Напомню, что "Питон-5" приняли на вооружение в 2005 г., ракета оснащена тепловизионной ГСН (в отличии от инфракрасной на "Питон-4"). Модернизацию прошли и все другие системы ракеты.

Вторая ракета - 6-е поколение ракет "воздух-воздух" компании "Рафаэль", условно назову его "Питон-6". В прошлом уже сообщалось и публиковались фото разработки на "Рафаэль" ракеты Stunner в варианте "воздух-воздух", не ясно, идёт ли речь об этом или о новой ракете малой дальности. Ракета будет иметь очень высокую помехозащищённость против ложных целей и других методик противодействия, будет иметь повышенные возможности по борьбе с малозаметными ("Стелс") самолётами.

На "Рафаэль" подчёркивают ряд преимуществ своей компании в разработке подобных ракет. Тут и полная самостоятельность (нет использования иностранных технологий), и привлечение в команды разработчиков лётчиков резерва с боевым опытом, и постоянное общение со строевыми лётчиками (предприятие находится в 20 минутах езды от ближайшей базы ВВС, речь о Рамат-Давид), и регулярные консультации с пенсионерами компании, когда-то создававшими предыдущие поколения ракет "воздух-воздух".

Приложение: ракеты "воздух-воздух" малой дальности в ВВС Израиля.

Я уже писал о службе в ВВС американских ракет "Сайдвиндер". С начала 60-х гг. Израиль просил США о поставке данных ракет и лишь в 1968 г. первые были получены ВВС. До тех пор ВВС Израиля использовали французские и советские (трофейные) ракеты, но главное - ракеты собственного производства семейства "Шафрир" и "Питон".

В конце 50-х гг. ВВС Израиля изучали принятие на вооружение французской ракеты AA.20 (Nord 5103, в некоторых израильских источниках ошибочно именуется Nord 5301; "Тахмас"). После испытаний в Израиле было решено, что данная ракета ВВС не подходит.

В 1963 г. на вооружение была поставлена другая французская ракета, Matra R.530 ("Йаhалом"). Купили их около 100 штук, двумя партиями в 1963 и 1965 гг. Из трёх эскадрилий "Мираж-3" ("Шахак") ВВС "Йаhалом" использовался двумя. 29.11.66 "Мираж-3" сбил этой ракетой египетский МиГ-19 - первый успешный ракетный перехват на Ближнем Востоке, для ВВС Израиля и для Matra R.530. Этот перехват стал и единственной победой "Йаhалом" ВВС.

В ходе Шестидневной войны 1967 г. на египетском аэродроме Бир-Гафгафа (Рафидим) были захвачены 30-40 советских ракет Р-13 (AA-2 Atoll) плюс ещё 30-40 разобранных ракет этого типа, а также 9 ПУ. В ноябре 1967 г. 4 ракеты были испытаны с "Мираж-3" эскадрильи "Аталеф". Испытания показали, что по своим ТТХ они превосходят израильские "Шафрир-1". "Атол" были поставлены на вооружение эскадрильи "Аталеф" 08.12.67, было несколько случаев боевого применения по египетским самолётам, тем не менее, ни одного перехвата добиться не удалось.

Разработка "Шафрир-1" началась в 1959 г., ракета была принята на вооружение в 1963 г. ВВС намеревались купить 200 таких ракет, но в конце-концов ограничились 120 (20 поставлены в 1964/65 г., 30 в 1965/66 г., 44 в 1966/67 г. и 26 в 1967/68 г.). Также было куплено 50 ПУ для этих ракет. "Шафрир-1" оказалось неудачной. Многочисленные случаи боевого применения с 1966 г. (до и во время Шестидневной войны) не увенчались успехом. Были и случае небоевых потерей ракет. Так, 14.07.66 при сбросе подвесных топливных баков от сотрясения 2 "Шафрир-1" были сорваны с держателей и потеряны, а 3 - повреждены. В конструкцию ПУ были внесены изменения. И лишь в период Войны на истощение с помощью "Шафрир-1" удалось сбить 3 МиГ-21: 15.07.67 (египетский), 02.02.69 (сирийский), 29.05.69 (сирийский).

В начале 70-х гг. Израиль снял с вооружения "Шафрир-1", "Атол" и "Йаhалом". Так, "Шафрир-1" был официально снят с вооружения 29.12.70, правда после этого оставшиеся 16 ракет ещё некоторое время использовались для учебных пусков.

Опыт, полученный при создании "Шафрир-1", был воплощён в "Шафрир-2". 14.04.69 "Шафрир-2" была объявлена боеготовой и ВВС начали работы по её приёму. Уже 01.07.69 ракета стала официально боеготовой в ВВС, а на следующий день, 02.07.69, ею был сбит первый египетский МиГ-21. Во время воздушного боя 08.07.69 было сбито 7 сирийских МиГ-21, из них 3 - 5-ю ракетами "Шафрир-2".

Производство "Шафрир-2" продолжалось до июня 1978 г. Всего было произведено 925 боевых и 65 учебных ракет. До войны Судного дня 1973 г. ВВС выпустили 35 "Шафрир-2" и сбили 17 самолётов противника (48% успеха). Далее, в ходе войны 1973 г., в воздушных боях было сбито 277 арабских самолётов, из них чуть более половины - ракетами. В т.ч.:

"Шафрир-2" - 176 пусков, сбито 89 самолётов (50.7% успеха);

"Декер" (AIM-9D) и "Гоблен" (AIM-9G) - 132 пуска, сбито 52.5 (39.8% успеха);

"Лабид" (AIM-7E) - 12 пусков, сбито 3 самолёта (25% успеха).

А всего "Шафрир-2" были сбиты 106 самолётов противника.

В дальнейшем основную массу оставшихся в ВВС "Шафрир-2" удалось удачно поставить на экспорт. Так, по данным SIPRI ракеты покупала Аргентина (350 в 1978-1983 гг.), Чили (400 в 1977-1984 гг.; по другим данным 50 в 1978 г. и эта цифра выглядит более достоверной), Колумбия (80 в 1989 г.), Эквадор (75 в 1983-1984 г.), Гондурас (100 в 1976-1978 гг.), Тайвань (41 в 1975 г.), возможно также Сальвадор.

Далее на вооружение принимаются "Питон-3" ("Цафрир" или "Хух", 1978 г.), "Питон-4" ("Пантер", апрель 1993 г., впервые показана публике в 1995 г.) и "Питон-5" ("Херев", 2005 г.). На счету "Питон-3" многочисленные перехваты сирийских самолётов в 1979-1982 гг., начиная с 27.06.79. Во время войны 1982 г. 37 ракетами были сбиты 27 самолётов (73% успеха). Всего на счету "Питон-3" - 35 побед. У "Питон-4" побед небыло, на счету "Питон-5" несколько сбитых БПЛА, первый - во время Второй Ливанской войны 2006 г.

F-16 с ракетами "Питон-5" и "Дерби", а также УАБ SPICE-1000.

Пять поколений ракет "воздух-воздух" компании "Рафаэль".

Ссылки:

[*]Стрелять по самолёту так, чтобы он не почувствовал: ответ "Рафаэль" на современные ракеты Китая, walla, 17.05.19.

[*]"Оружие и оборудование ВВС АОИ" - обсуждение на waronline.

[*]"УР Шафрир-1/2 и Питон-3/4/5" - обсуждение на waronline.

[*]"Авиационное оружие ВВС Израиля", статья в Веб-архиве, 2002-2004 гг.

[*]Названия оружия "воздух-воздух" в ВВС Израиля, обсуждение на Фреш.

[*]Семейство ракет "Шафрир" и "Питон", статья Википедии.

[*]Списки побед ВВС Израиля по эскадрильям, сайт "Маркиа Шхаким".

[*]База данных SIPRI.