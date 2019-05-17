Войти
17.05.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

MILEX-2019 – белорусские оружейники создали новую ракету

722
0
0
РСЗО «Полонез»
РСЗО «Полонез».
Источник изображения: www.belvpo.com

Ранее, мы уже сообщали, что по информации источника из ГВПК, руководство белорусского военпрома ставило перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса задачу по адаптации пусковой установки РСЗО «Полонез» под транспортно-пусковые контейнеры разных габаритов. Похоже, что в планы по использованию «Полонезов» для запуска крылатых ракет становятся реальностью.

На выставке MILEX-2019 была продемонстрирована новая ракета для комплекса.

На пусковой установке «Полонеза» установлены два транспортно-пусковых контейнера с такими ракетами.

Как сообщают разработчики, боевая часть новинки весит 480 кг и может быть осколочно-фугасной, кассетной или бетонобойной. Дальность пуска ракеты –до 300 км, она летит по квазибаллистической траектории и может маневрировать, пока работает двигатель. Высота, на которую поднимается ракета, составляет 50 км.

Такая высокая совместимость «Полонеза» с различными типами ракет позволит существенно расширить диапазон решаемых комплексом задач и избежать зависимости от конкретного поставщика ракет будь то Китай, Россия или Украина. Это, в свою очередь, уже в ближайшем будущем снизит зависимость Минска от Москвы в военной сфере.


Владимир Вуячич

Права на данный материал принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Украина
Продукция
Полонез РСЗО
Похожие новости
25.07.2017
Зачем Белоруссии российский "Искандер", когда есть собственный "Полонез"?
01.11.2016
Ракеты Пекина возьмут массой
28.10.2016
В белорусский ВПК может прийти китайский капитал
28.10.2016
Продаст ли Минск Киеву системы наведения для ракет?
27.04.2016
Москва ищет украинские корни белорусских ракет
09.09.2015
Насколько грозна белорусская армия?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"