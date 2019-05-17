MILEX-2019 – белорусские оружейники создали новую ракету

Ранее, мы уже сообщали, что по информации источника из ГВПК, руководство белорусского военпрома ставило перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса задачу по адаптации пусковой установки РСЗО «Полонез» под транспортно-пусковые контейнеры разных габаритов. Похоже, что в планы по использованию «Полонезов» для запуска крылатых ракет становятся реальностью.

На выставке MILEX-2019 была продемонстрирована новая ракета для комплекса.

На пусковой установке «Полонеза» установлены два транспортно-пусковых контейнера с такими ракетами.

Как сообщают разработчики, боевая часть новинки весит 480 кг и может быть осколочно-фугасной, кассетной или бетонобойной. Дальность пуска ракеты –до 300 км, она летит по квазибаллистической траектории и может маневрировать, пока работает двигатель. Высота, на которую поднимается ракета, составляет 50 км.

Такая высокая совместимость «Полонеза» с различными типами ракет позволит существенно расширить диапазон решаемых комплексом задач и избежать зависимости от конкретного поставщика ракет будь то Китай, Россия или Украина. Это, в свою очередь, уже в ближайшем будущем снизит зависимость Минска от Москвы в военной сфере.

Владимир Вуячич