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17.05.2019
Известия.ru

Путин рассказал об обновлении российской орбитальной группировки

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Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Состав российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения обновлен на 80% и увеличен в полтора раза за последние шесть лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 мая, на военном совещании в Сочи.

"За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза", — цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, от способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета.

Глава государства также указал на необходимость решать системные проблемы в ракетно-космической отрасли. Президент подчеркнул, что "нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы".

В начале мая стало известно, что в середине июля состоится последний запуск военного спутника РФ с космодрома Байконур. На орбиту с помощью ракеты-носителя "Протон-М" будет выведен телекоммуникационный спутник "Благовест".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
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