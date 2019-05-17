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17.05.2019
ТАСС

Россия и Сербия проведут совместные учения с боевой стрельбой

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Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото
Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Учения пройдут на российской территории во второй половине 2019 года

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) РФ генерал-полковник Александр Журавлев в ходе своего визита в Сербию обсудил с командующим Сухопутными войсками Сербии генерал-лейтенантом Милосавом Симовичем проведение совместных двусторонних учений с боевой стрельбой. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе ЗВО.

"Командующий войсками ЗВО и командующий сухопутными войсками Сербии обсудили ход планирования и общие вопросы совместного российско-сербского учения с боевой стрельбой, которое пройдет на территории Российской Федерации во второй половине года", - говорится в сообщении.

Также российская делегация посетила сербский учебный центр "Юг" и ознакомилась с боевой подготовкой сухопутных и артиллерийских соединений Сербии. Гостям из России были продемонстрированы тактические действия военнослужащих третьей бригады Сухопутных войск и смешанной артиллерийской бригады.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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