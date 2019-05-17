Путин заявил об оптимизации в РФ количества платформ для космических пусков

В. В. Путин и С. Б. Иванов на космодроме "Плесецк".

Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Россия оптимизировала количество платформ для космических пусков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно развивать наземную инфраструктуру, обеспечивающую запуски космических аппаратов военного и двойного назначения, в том числе Плесецк", - сказал Путин на военном совещании.

Он подчеркнул, что установка современных российских систем запуска ракет-носителей типа "Союз-2" и "Ангара" "позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза".

"Такая оптимизация дает ощутимый эффект. Добавлю, что теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих", - сказал президент РФ.