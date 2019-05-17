Войти
17.05.2019
Интерфакс-АВН

Путин заявил об оптимизации в РФ количества платформ для космических пусков

938
0
0
В. В. Путин и С. Б. Иванов на космодроме "Плесецк"
В. В. Путин и С. Б. Иванов на космодроме "Плесецк".
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Россия оптимизировала количество платформ для космических пусков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно развивать наземную инфраструктуру, обеспечивающую запуски космических аппаратов военного и двойного назначения, в том числе Плесецк", - сказал Путин на военном совещании.

Он подчеркнул, что установка современных российских систем запуска ракет-носителей типа "Союз-2" и "Ангара" "позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза".

"Такая оптимизация дает ощутимый эффект. Добавлю, что теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих", - сказал президент РФ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
17.05.2019
Путин: орбитальная группировка космических аппаратов РФ обновлена и увеличена в 1,5 раза
22.12.2017
Ракеты и люди
10.05.2016
Возрождение космических исследований в России (El Mundo, Испания)
10.06.2015
У России возникли проблемы с ракетами из-за Украины ("Die Welt", Германия)
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
01.10.2012
Подрядчика по космодрому Восточный выбрали без конкурса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"