Путин заявил об оптимизации в РФ количества платформ для космических пусков
В. В. Путин и С. Б. Иванов на космодроме "Плесецк".
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев
Сочи. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Россия оптимизировала количество платформ для космических пусков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно развивать наземную инфраструктуру, обеспечивающую запуски космических аппаратов военного и двойного назначения, в том числе Плесецк", - сказал Путин на военном совещании.
Он подчеркнул, что установка современных российских систем запуска ракет-носителей типа "Союз-2" и "Ангара" "позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза".
"Такая оптимизация дает ощутимый эффект. Добавлю, что теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих", - сказал президент РФ.
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