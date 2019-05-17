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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Сербия проведут военные учения

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Флаги Сербии и России
Флаги Сербии и России.
Источник изображения: http://mosvedi.ru

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Подготовка к российско-сербскому военному учению обсуждалась в ходе визита в Сербию командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева, сообщили в четверг в пресс-службе ЗВО.

"Командующий войсками ЗВО и командующий Сухопутными войсками Сербии обсудили ход планирования и общие вопросы совместного российско-сербского учения с боевой стрельбой, которое пройдёт на территории Российской Федерации во второй половине года", - говорится в сообщении.

По данным ЗВО, встреча прошла в городе Ниш, где расположен штаб Сухопутных войск Сербии.

Журавлёв в сопровождении командующего Сухопутными войсками Сербии генерал-лейтенанта Милосава Симовича посетил учебный центр "Юг". Делегация российских офицеров ознакомилась с возможностями центра по проведению учений. На полигоне были продемонстрированы тактические действия военнослужащих третьей бригады Сухопутных войск и смешанной артиллерийской бригады Сербии, отмечается в сообщении ЗВО.

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